В Краснодаре на заведующую детсадом завели дело после гибели ребенка

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении заведующей детского сада в Краснодаре, на территории которого деревом убило девочку, сообщается на сайте ведомства.
Девятого сентября во время прогулки ясельной группы с воспитателем на территории игровой площадки детского сада Краснодара отломилась верхняя часть ствола дерева. Пострадали две двухлетние девочки и воспитатель, одна из малышек скончалась от полученных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заведующей дошкольного учреждения города Краснодара. Она подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка (ч.2 ст.293 УК РФ), - говорится в релизе.
Как сообщается, заведующая детского сада небрежно отнеслась к своим должностным обязанностям, что повлекло смерть малолетнего ребенка.