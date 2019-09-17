В Краснодаре на заведующую детсадом завели дело после гибели ребенка

Девятого сентября во время прогулки ясельной группы с воспитателем на территории игровой площадки детского сада Краснодара отломилась верхняя часть ствола дерева. Пострадали две двухлетние девочки и воспитатель, одна из малышек скончалась от полученных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".