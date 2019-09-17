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РИА Новости

В Краснодаре на заведующую детсадом завели дело после гибели ребенка

13:07 17.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении заведующей детского сада в Краснодаре, на территории которого деревом убило девочку, сообщается на сайте ведомства.
Девятого сентября во время прогулки ясельной группы с воспитателем на территории игровой площадки детского сада Краснодара отломилась верхняя часть ствола дерева. Пострадали две двухлетние девочки и воспитатель, одна из малышек скончалась от полученных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заведующей дошкольного учреждения города Краснодара. Она подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка (ч.2 ст.293 УК РФ), - говорится в релизе.
Как сообщается, заведующая детского сада небрежно отнеслась к своим должностным обязанностям, что повлекло смерть малолетнего ребенка.
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