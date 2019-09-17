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РИА Новости

Украинские силовики семь раз нарушили перемирие во вторник, заявили в ДНР

13:06 17.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Веселов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие полка спецназначения армии ДНР
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР
© РИА Новости / Андрей Веселов
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские силовики семь раз во вторник нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики 20 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"С начала текущих суток враг семь раз открывал огонь по населенным пунктам нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
11:59РИА Новости
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