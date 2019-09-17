Украинские силовики семь раз нарушили перемирие во вторник, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские силовики семь раз во вторник нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики 20 раз нарушили перемирие в Донбассе.

"С начала текущих суток враг семь раз открывал огонь по населенным пунктам нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.