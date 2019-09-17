В Нижегородской области 13 поселков получат газ по программе развития АПК

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен — РИА Новости. Тринадцать населенных пунктов Нижегородской области будут газифицированы по программе развития АПК в 2019 году, заявил глава региона Глеб Никитин.

Всего на газификацию в рамках программы в 2019 году в Нижегородской области направлено 203 миллиона рублей, в том числе около 155 миллионов рублей выделено из регионального бюджета, остальные средства предоставили федеральный и местные бюджеты.

"В 2019 году будут газифицированы 13 поселков и деревень в Борском, Вознесенском, Выксунском, Дальнеконстантиновском, Кстовском, Лысковском, Павловском, Пильнинском, Спасском и Сосновском районах Нижегородской области. Работы ведутся в рамках адресной инвестиционной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" в 2019 году. Семь объектов газоснабжения уже пущены в эксплуатацию", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Глава региона подчеркнул, что газификация направлена на то, чтобы люди жили в достойных условиях, оставались жить и работать на своей малой родине.