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РИА Новости
Нижегородская область

В Нижегородской области 13 поселков получат газ по программе развития АПК

13:05 17.09.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
Конфорка газовой плиты. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен — РИА Новости. Тринадцать населенных пунктов Нижегородской области будут газифицированы по программе развития АПК в 2019 году, заявил глава региона Глеб Никитин.
Всего на газификацию в рамках программы в 2019 году в Нижегородской области направлено 203 миллиона рублей, в том числе около 155 миллионов рублей выделено из регионального бюджета, остальные средства предоставили федеральный и местные бюджеты.
"В 2019 году будут газифицированы 13 поселков и деревень в Борском, Вознесенском, Выксунском, Дальнеконстантиновском, Кстовском, Лысковском, Павловском, Пильнинском, Спасском и Сосновском районах Нижегородской области. Работы ведутся в рамках адресной инвестиционной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" в 2019 году. Семь объектов газоснабжения уже пущены в эксплуатацию", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона подчеркнул, что газификация направлена на то, чтобы люди жили в достойных условиях, оставались жить и работать на своей малой родине.
"Президент России Владимир Путин именно повышение качества жизни людей назвал долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства. Газификация позволяет сделать настоящий рывок в этом направлении. Это более комфортные условия для жителей села и новые возможности для развития предпринимательства", - отметил Никитин.
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