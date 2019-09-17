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РИА Новости

Песков не стал комментировать действия сотрудников СК по делу ФБК

13:04 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Кремле не могут оценивать действия сотрудников Следственного комитета в Воронежской области по делу "Фонда борьбы с коррупцией", это не прерогатива администрации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее ряд СМИ написал, что в понедельник в Нововоронеже после обыска в ее квартире, проведенного следователями Следственного комитета по делу "Фонда борьбы с коррупцией", умерла бабушка юриста воронежского штаба ФБК. По словам ее внука, женщина почувствовала себя плохо сразу.
"В данном случае я не считаю возможным комментировать обстоятельства следственных действий, потому что: а) мы не знаем никаких деталей, б) это не наша прерогатива - заниматься следственными действиями... Опять же, не зная деталей, не могу ничего сказать - оправдана, не оправдана, к сожалению, не знаю, с чем была связана смерть упомянутой вами бабушки, наверное, это скорее прерогатива медиков давать какие-то заключения", - сказал Песков на вопрос журналиста, как в Кремле оценивают действия следствия, которые пришли утром с обыском в дом бабушки.
Песков также ответил на заявления журналиста, что следователи пришли в дом по месту прописки человека, зная, что он там постоянно не проживает. "Прописка есть прописка. Это действующая система в нашей стране", - заявил пресс-секретарь президента.
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