Песков не стал комментировать действия сотрудников СК по делу ФБК

Ранее ряд СМИ написал, что в понедельник в Нововоронеже после обыска в ее квартире, проведенного следователями Следственного комитета по делу "Фонда борьбы с коррупцией", умерла бабушка юриста воронежского штаба ФБК. По словам ее внука, женщина почувствовала себя плохо сразу.

"В данном случае я не считаю возможным комментировать обстоятельства следственных действий, потому что: а) мы не знаем никаких деталей, б) это не наша прерогатива - заниматься следственными действиями... Опять же, не зная деталей, не могу ничего сказать - оправдана, не оправдана, к сожалению, не знаю, с чем была связана смерть упомянутой вами бабушки, наверное, это скорее прерогатива медиков давать какие-то заключения", - сказал Песков на вопрос журналиста, как в Кремле оценивают действия следствия, которые пришли утром с обыском в дом бабушки.