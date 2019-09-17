В Вологодской области будут отмечать День кружева

ВОЛОГДА, 17 сент – РИА Новости . Правительство Вологодской области одобрило законопроект, согласно которому в регионе должен появиться новый праздник – День вологодского кружева, сообщил на заседании правительства области заместитель губернатора региона Эдуард Зайнак.

"Законопроект разработан по поручению главы региона с целью популяризации и продвижения кружевоплетения - ведущего художественного промысла Вологодской области. Надеюсь, что депутаты на сессии Законодательного собрания области нас поддержат", - сказал Зайнак.

Дата праздника определена с помощью интернет-голосования: большинство проголосовавших высказалось за 27 мая – день рождения Анфии Брянцевой, основоположницы особого способа плетения сцепного кружева, называемого "вологодский манер". В середине XIX века она обучила придуманной ею технике сотни вологжанок, тем самым внесла значительный вклад в развитие кружевного промысла на Вологодчине.