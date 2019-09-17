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РИА Новости
Культура

Дмитрий Шепелев призвал родных Заворотнюк сделать официальное заявление

13:16 17.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Шепелев
Телеведущий Дмитрий Шепелев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Российский телеведущий Дмитрий Шепелев в специальном выпуске программы "Пусть говорят", посвященном Анастасии Заворотнюк, призвал ее близких сделать официальное заявление в СМИ о состоянии актрисы.

"Я сам сталкивался с очень схожей ситуацией. Думаю, что семье Насти сейчас очень важно сделать то, что в свое время не сделал я - дать официальное заявление. Не для того, чтобы привлекать к себе дополнительное внимание - его и так достаточно. Считаю, что, к сожалению, это определенное бремя публичности. Человек публичный обязан сказать, что с ним происходит", - прокомментировал Дмитрий Шепелев.

По его мнению, такой шаг освободит семью от многих хлопот и домыслов и позволит сконцентрироваться на помощи близкому человеку.
Еще в августе в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна. А несколько дней назад стали писать, что она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Родные и близкие никак не комментируют ситуацию, а директору актрисы запретили делать какие-либо заявления.
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