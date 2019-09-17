Дмитрий Шепелев призвал родных Заворотнюк сделать официальное заявление

"Я сам сталкивался с очень схожей ситуацией. Думаю, что семье Насти сейчас очень важно сделать то, что в свое время не сделал я - дать официальное заявление. Не для того, чтобы привлекать к себе дополнительное внимание - его и так достаточно. Считаю, что, к сожалению, это определенное бремя публичности. Человек публичный обязан сказать, что с ним происходит", - прокомментировал Дмитрий Шепелев.