Пострадавшие от паводка иркутские предприниматели начали получать выплаты

ИРКУТСК, 17 сен – РИА Новости. Предприниматели Иркутской области, пострадавшие от летнего паводка, начали получать единовременную помощь, сообщает пресс-служба правительства региона.
Вице-премьер Виталий Мутко 1 сентября на встрече с жителями Тулуна раскритиковал иркутского бизнес-омбудсмена за работу с пострадавшими от паводка предпринимателями и поручил местным властям взять ситуацию под жесткий контроль.
"Предприниматели, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации в связи с июньским паводком, начали получать единовременную помощь в 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о выделении финансовой поддержки представителям бизнеса, пострадавшим во время ЧС в подтопленных территориях, было принято правительственной комиссией и губернатором региона. Помощь оказывается из средств областного бюджета.
Прием заявлений от предпринимателей начат 13 сентября. До настоящего времени рассмотрено 30 обращений. Заявления четверых предпринимателей, осуществляющих деятельность в области аренды недвижимости, розничной торговли и мойки автотранспортных средств, одобрены.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.