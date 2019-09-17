Пострадавшие от паводка иркутские предприниматели начали получать выплаты

ИРКУТСК, 17 сен – РИА Новости. Предприниматели Иркутской области, пострадавшие от летнего паводка, начали получать единовременную помощь, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вице-премьер Виталий Мутко 1 сентября на встрече с жителями Тулуна раскритиковал иркутского бизнес-омбудсмена за работу с пострадавшими от паводка предпринимателями и поручил местным властям взять ситуацию под жесткий контроль.

"Предприниматели, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации в связи с июньским паводком, начали получать единовременную помощь в 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о выделении финансовой поддержки представителям бизнеса, пострадавшим во время ЧС в подтопленных территориях, было принято правительственной комиссией и губернатором региона. Помощь оказывается из средств областного бюджета.

Прием заявлений от предпринимателей начат 13 сентября. До настоящего времени рассмотрено 30 обращений. Заявления четверых предпринимателей, осуществляющих деятельность в области аренды недвижимости, розничной торговли и мойки автотранспортных средств, одобрены.