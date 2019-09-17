Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T12:33Z
https://ria.ru/20190917/1558765645.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/113717/73/1137177380_0:140:3147:1910_1036x0_80_0_0_e6a6b686458d0867f4c4db02b8b4432d.jpg
РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московский производитель средств связи подтвердил качество продукции

12:33 17.09.2019
12
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧасы с тремя часовыми поясами в технополисе "Москва"
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Московская компания по производству общепромышленных и взрывозащищенных средств связи подтвердила соответствие своей продукции международным стандартам Таможенного союза, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
ООО "Концерн Гудвин" получило сертификат соответствия системы микросотовой связи "Гудвин-Бородино – И2" требованиям технического регламента Таможенного Союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", говорится в сообщении.
"Компания "Концерн Гудвин" является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва". Статус резидента ОЭЗ позволяет высокотехнологичному производителю получать государственную поддержку правительства Москвы - льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу. Общий объем экономии резидента ОЭЗ на обязательных платежах составляет 47%. А благодаря тому, что в столичной особой экономической зоне работает свыше 130 высокотехнологичных компаний, резиденты ОЭЗ пользуются не только господдержкой и развитой инфраструктурой, но и находят среди своих соседей новых партнеров и заказчиков", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Системы микросотовой связи во взрывозащищенном исполнении используются на предприятия нефтегазового комплекса, атомных электростанциях, химических производствах.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров
12 сентября, 16:00Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Прохоров: Москва привлекает все больше инвестиций, наращивая экспорт
В пресс-службе напомнили, что ОЭЗ "Технополис "Москва" - это специализированная территория развития промышленной и технико-внедренческой деятельности столицы. В настоящее время на территории ОЭЗ размещено 130 высокотехнологичных компаний, из них 62 являются резидентами ОЭЗ, которые пользуются специальным налоговым режимом и режимом свободной таможенной зоны.
000000
Обсудить 0
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
Рекомендуем
Конфорка газовой плиты
В Нижегородской области 13 поселков получат газ по программе развития АПК
РИА
Новости
Уборка зерновых в хозяйствах Брянской области
Тюменские аграрии намолотили более миллиона тонн зерна
Открытие сквера в поселке Барсово
Крупнейший район Югры направил на благоустройство 115 миллионов рублей
Укладка кабеля в короб во время капитального ремонта в подъезде жилого дома
Капитальный ремонт провели в 58 домах бывших военных городков Подмосковья
Лента
новостей
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Воробьев предложил назначить Чупракова на пост вице-губернатора Подмосковья
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
Тамбовский губернатор поздравил с избранием нового главу областного центра
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Московские компании стали победителями этапа премии "Экспортер года"
Дымовая сигнализация в комнате
Порядка 2,2 тысячи нарушений выявила ГЖИ Подмосковья за прошедшую неделю
Небоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ и храм Христа Спасителя
Компании здравоохранения Москвы примут участие в бизнес-миссии во Вьетнам
Города России. Нижний Новгород
Нижегородцы выбрали проекты, которые реализуют за счет областного бюджета
Строительство жилого комплекса и гостиниц рядом со стадионом Мордовия Арена. После чемпионата они тоже станут жилыми домами: часть квартир будет передана в порядке очередности как социальное жилье, построенное с привлечением государственных вложений, многодетным семьям, детям-сиротам, часть, построенная за счет частных инвестиций, продана.
Сельские жители в Мордовии смогут взять ипотеку под 3%
Колосья пшеницы
В Воронежской области планируют создать селекционные сельхозцентры
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:12Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому
15:11Эр-Рияд заявил, что справится с последствиями атаки на нефтяные объекты
15:11Газопровод "Северный поток — 2" построили на на 81%
15:10Европа выступает за дипломатическое решение по Ирану, заявила Меркель
15:07Суд Болгарии снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"
15:04В Киселевске приступили к третьему этапу тушения подземных пожаров
15:03Собянин увеличил в два раза выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой
15:01Пушков раскритиковал заявление о "формуле Зеленского" по Донбассу
14:58Минск продолжит обсуждать с Москвой вопрос компенсаций из-за ЧП на "Дружбе"
14:58Жириновский предложил сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре
14:57Госдума приняла в первом чтении проекты об электронных трудовых книжках
14:55"Газпром" с начала года снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 4%
14:52Путин: Россия стремится выстраивать с Израилем конструктивные отношения
14:52Глава Sputnik Молдавия Новосадюк отверг обвинения в мошенничестве
14:51В Москве осудили бывшего полковника ОМОН, вымогавшего взятку за госзащиту
14:49В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
14:48В Непале из-за непогоды застряли триста туристов, направляющихся на Эверест
14:47В Москве завели дело после избиения девочки группой подростков
14:43Минфин планирует переход на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
14:42Представитель Дерипаски раскрыл детали иска бизнесмена к трем западным СМИ
Лента новостейМолния