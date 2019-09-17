Московский производитель средств связи подтвердил качество продукции

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Московская компания по производству общепромышленных и взрывозащищенных средств связи подтвердила соответствие своей продукции международным стандартам Таможенного союза, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

ООО "Концерн Гудвин" получило сертификат соответствия системы микросотовой связи "Гудвин-Бородино – И2" требованиям технического регламента Таможенного Союза "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", говорится в сообщении.

"Компания "Концерн Гудвин" является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва". Статус резидента ОЭЗ позволяет высокотехнологичному производителю получать государственную поддержку правительства Москвы - льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу. Общий объем экономии резидента ОЭЗ на обязательных платежах составляет 47%. А благодаря тому, что в столичной особой экономической зоне работает свыше 130 высокотехнологичных компаний, резиденты ОЭЗ пользуются не только господдержкой и развитой инфраструктурой, но и находят среди своих соседей новых партнеров и заказчиков", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Системы микросотовой связи во взрывозащищенном исполнении используются на предприятия нефтегазового комплекса, атомных электростанциях, химических производствах.