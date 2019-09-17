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РИА Новости

В Кремле не стали комментировать сообщения о льготах "Роснефти"

12:30 17.09.2019 (обновлено: 12:39 17.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Роснефть" на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Кремль пока не принял решений относительно льгот для "Роснефти" по проектам освоения Арктики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание "Коммерсантъ" опубликовало материал, в котором говорится, что "Роснефть" недовольна отсутствием решения о налоговых льготах на 2,6 триллионов рублей на проект освоения Арктики.
Стенд компании Роснефть на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
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По информации издания, глава корпорации Игорь Сечин написал письмо президенту, где обвинил министерство финансов в непоследовательности и субъективности. В материале говорится, что, по мнению Сечина, глава министерства Антон Силуанов поддерживает проекты НОВАТЭКа и "Газпрома", а не "Восток Ойл", несмотря на "схожесть условий".
"Мы по-прежнему не комментируем. Я всегда говорю, что служебную переписку мы не комментируем. Пока никаких решений на этот счет не принималось, а всю служебную корреспонденцию мы не комментируем и не будем комментировать", - заявил Песков.
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АрктикаРоснефтьДмитрий ПесковРоссияЭкономика
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