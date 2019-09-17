Суд в Армении оставил Кочаряна под арестом

ЕРЕВАН, 17 сен – РИА Новости. Суд общей юрисдикции в Ереване оставил во вторник под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, передает корреспондент РИА Новости.

"Суд принял решение отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна об изменении меры пресечения", - сказала судья Анна Данибекян на заседании.

Ранее Конституционный суд Армении признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя незамедлительно созвать заседание и обсудить вопросы изменения меры пресечения и прекращения уголовного преследования бывшего главы государства.

В мае судья из Еревана Давид Григорян освободил Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а позднее приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. Однако Апелляционный суд отменил это решение. После этого в кабинете Григоряна провели обыск, а его полномочия приостановили. В Генпрокуратуре заявили, что Высший судебный совет дал согласие на уголовное преследование судьи, посчитав обоснованным подозрение в совершении им в сентябре 2018 года предполагаемого деяния, предусмотренного статьей УК "служебный подлог". Дело Кочаряна было передано другому судье.