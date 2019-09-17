Певица Анна Седокова рассказала о проблемах со здоровьем

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Певица и телеведущая Анна Седокова в Instagram призналась, что страдает крапивницей.
По ее словам, симптомы заболевания начали проявляться около трех недель назад. Помимо зуда и пятен на лице и теле, певица столкнулась с отеком внутренних органов и затруднением дыхания.
"Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай", — написала она.
Артистка добавила, что заболевание могло появиться вследствие стресса, однако точные причины врачам установить не удалось.
"Пару дней назад у меня случился острый приступ. Вот поэтому этот пост я пишу вам, делая капельницу".
Поклонники и коллеги певицы пожелали ей скорейшего выздоровления, а также поделились способами борьбы с болезнью.