Певица Анна Седокова рассказала о проблемах со здоровьем

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Певица и телеведущая Анна Седокова в Instagram Певица и телеведущая Анна Седокова в Instagram призналась , что страдает крапивницей.

По ее словам, симптомы заболевания начали проявляться около трех недель назад. Помимо зуда и пятен на лице и теле, певица столкнулась с отеком внутренних органов и затруднением дыхания.

"Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай", — написала она.

Артистка добавила, что заболевание могло появиться вследствие стресса, однако точные причины врачам установить не удалось.

"Пару дней назад у меня случился острый приступ. Вот поэтому этот пост я пишу вам, делая капельницу". Анна Седокова