Пресс-конференция академика РАН Юрия Беленкова к Всемирному дню сердца

27 сентября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция президента Общества специалистов по сердечной недостаточности, заведующего кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, профессора, академика РАН Юрия БЕЛЕНКОВА в преддверии Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября.
Какова ситуация в области сердечно-сосудистых заболеваний в России и мире? Можно ли предотвратить развитие сердечной недостаточности? Какие заболевания приводят к ее развитию в XXI веке? Когда и как начинать профилактику? Какая государственная поддержка оказывается сфере кардиологии? Насколько продвинулась в ней российская медицина? Во время мероприятия речь также пойдет о пропаганде здорового образа жизни.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Какова ситуация в области сердечно-сосудистых заболеваний в России и мире? Можно ли предотвратить развитие сердечной недостаточности? Какие заболевания приводят к ее развитию в XXI веке? Когда и как начинать профилактику? Какая государственная поддержка оказывается сфере кардиологии? Насколько продвинулась в ней российская медицина? Во время мероприятия речь также пойдет о пропаганде здорового образа жизни.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/