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РИА Новости

Пресс-конференция академика РАН Юрия Беленкова к Всемирному дню сердца

12:00 17.09.2019 (обновлено: 12:01 17.09.2019)
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27 сентября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция президента Общества специалистов по сердечной недостаточности, заведующего кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, профессора, академика РАН Юрия БЕЛЕНКОВА в преддверии Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября.

Какова ситуация в области сердечно-сосудистых заболеваний в России и мире? Можно ли предотвратить развитие сердечной недостаточности? Какие заболевания приводят к ее развитию в XXI веке? Когда и как начинать профилактику? Какая государственная поддержка оказывается сфере кардиологии? Насколько продвинулась в ней российская медицина? Во время мероприятия речь также пойдет о пропаганде здорового образа жизни.

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