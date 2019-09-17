Логистику выпуска белух из "китовой тюрьмы" изменят из-за паводка на Амуре

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт океанографии (ВНИРО) из-за паводка на Амуре намерен изменить логистику доставки белух из "китовой тюрьмы" к месту их выпуска в природу в Охотское море, сообщил РИА Новости представитель института.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. По данным Минприроды, в "китовой тюрьме" остаются 75 белух. Транспортировку очередной группы животных должны были начать в четверг, 12 сентября, но из-за паводка на Амуре отложили на неделю.

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"Ситуация с паводком в Хабаровском крае остаётся напряжённой. Вторую неделю подряд приходится корректировать график начала транспортировки и выпуска оставшихся белух из бухты Средняя. С учетом сложившейся неблагоприятной ситуации ВНИРО готовит изменения в логистику перевозки животных, что позволит существенно увеличить партии транспортируемых белух и успешно завершить операцию", - рассказал собеседник агентства.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.