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РИА Новости

В Минске задержали пятерых россиян по подозрению в хищении денег

11:44 17.09.2019
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© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках
© Fotolia / ctpaep
МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Минская милиция задержала пятерых граждан России по подозрению в краже денег из торгового центра: сотрудник магазина сама разрешила одному из россиян под предлогом размена выбрать купюры в кассе, сообщается на сайте ГУВД Минского горисполкома.
"Правоохранителями Фрунзенского РУВД Минска задержаны пять граждан Российской Федерации, которые подозреваются в хищении денежных средств из кассового аппарата в одном из торговых центров столицы", - говорится в сообщении.
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Как заявили в ГУВД, пятеро жителей Нижегородской и Саратовской областей приехали в белорусскую столицу "не только с туристической целью: оказалось, основным мотивом посещения стало желание "легких денег"".
"Придя в магазин, 41-летний житель Нижегородской области под видом совершения покупки попросил кассира разменять ему крупную купюру белорусских рублей на более мелкие. Вероятно, обладая навыками убеждения, фигурант с легкостью получил доступ к кассовому аппарату, где стал выбирать необходимые ему купюры", - отмечается в сообщении.
По данным милиции, "в процессе подбора подходящих ему денег мужчина незаметно для продавца вытянул из кассы некоторое количество денежных средств, которое значительно превысило положенную ему сумму, а после, вместе со своими товарищами, удалился в неизвестном направлении".
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"О том, что доброжелательный посетитель вытянул из кассы порядка 500 рублей (около 245 долларов), работники магазина осознали не сразу. Информация о хищении стала известна после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Сотрудники магазина незамедлительно обратились за помощью к правоохранителям. Злоумышленников удалось задержать по горячим следам", - отмечается в сообщении.
В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания, материалы проверки переданы сотрудникам Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям фигурантов.
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МинскНижегородская областьРоссияПроисшествия
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