В ДНР призвали Киев провести разбирательства из-за нарушений перемирия

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что Киеву рано или поздно придется проводить разбирательства по обстрелам в Донбассе и привлекать виновных к ответственности.

С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно было дополнено мерами по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также проведение разбирательств по фактам нарушений и привлечение к ответственности виновных.

"Наиболее болезненный пункт для Киева из всего списка дополнительных мер – это проведение разбирательств по нарушениям перемирия и опубликование их результатов, а также применение дисциплинарных мер к нарушителям. Именно этот пункт украинской стороной и не выполняется", - сказала Никонорова в интервью РИА Новости.

По ее словам, отсутствие санкций в отношении украинских силовиков, нарушающих перемирие, приводит к новым обстрелам.