Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T11:40Z
https://ria.ru/20190917/1558763016.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155331/70/1553317062_0:39:3072:1767_1036x0_80_0_0_381fb2c6800ccd5a64891f688804b3b7.jpg
РИА Новости

В ДНР призвали Киев провести разбирательства из-за нарушений перемирия

11:40 17.09.2019
254
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что Киеву рано или поздно придется проводить разбирательства по обстрелам в Донбассе и привлекать виновных к ответственности.
С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно было дополнено мерами по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также проведение разбирательств по фактам нарушений и привлечение к ответственности виновных.
Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
10:17РИА Новости
ВСУ открыли огонь по району насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
"Наиболее болезненный пункт для Киева из всего списка дополнительных мер – это проведение разбирательств по нарушениям перемирия и опубликование их результатов, а также применение дисциплинарных мер к нарушителям. Именно этот пункт украинской стороной и не выполняется", - сказала Никонорова в интервью РИА Новости.
По ее словам, отсутствие санкций в отношении украинских силовиков, нарушающих перемирие, приводит к новым обстрелам.
"Ситуация, когда к нарушителям не применяется наказание, является по сути попустительством и негласным разрешением на дальнейшее нарушение перемирия… Мы требуем проведения разбирательств, и рано или поздно украинской стороне придется это сделать. В противном случае, если мы услышим официальный отказ от реализации дополнительных мер, это будет квалифицировано как официальный отказ украинской стороны от перемирия", - добавила Никонорова.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
300001
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваДНРМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
В ДНР оценили перспективы подключения США к переговорам по Донбассу
РИА
Новости
Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер и заместитель председателя Народного совета ЛНР Владислав Дейнего на пропускном пункте Станица Луганская в Луганской области
Миссия ООН зафиксировала девять нападений на журналистов на Украине
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
В МИД ДНР рассказали, когда определят дату отвода сил в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
ООН констатирует деэскалацию в Донбассе после объявления нового перемирия
Лента
новостей
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
В ООН назвали число погибших мирных жителей с начала конфликта на Донбассе
Вид на Ялту
В МИД Чехии ответили на протест Украины из-за визита делегации в Крым
Флаг Украины
Миссия ООН призвала Киев разработать закон для защиты прав нацменьшинств
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР считает, что Киев вряд ли примет закон о статусе Донбасса до конца года
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР считают, что подготовка к разведению сил вышла на финишную прямую
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками
Силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявлили в ДНР
Президент РФ Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время прощания после российско-эстонских переговоров
Кальюлайд считает, что ее встреча с Путиным усилила позиции Эстонии в мире
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Экономист рассказал, почему МВФ может не дать кредит Украине
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин
15:26Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем
15:26Российские военные пострадали при задержании браконьеров в Японском море
15:25Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории
15:25ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
15:24Территориальная целостность Сирии будет восстанавливаться, считает эксперт
15:24"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ
15:23Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
15:14В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбы и смартфонов
15:13Путин пригласил руководство Израиля на Парад Победы в 2020 году
15:12Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому
15:11Эр-Рияд заявил, что справится с последствиями атаки на нефтяные объекты
15:11Газопровод "Северный поток — 2" построили на на 81%
Лента новостейМолния