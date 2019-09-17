В ДНР призвали Киев провести разбирательства из-за нарушений перемирия

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что Киеву рано или поздно придется проводить разбирательства по обстрелам в Донбассе и привлекать виновных к ответственности.
С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно было дополнено мерами по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также проведение разбирательств по фактам нарушений и привлечение к ответственности виновных.
"Наиболее болезненный пункт для Киева из всего списка дополнительных мер – это проведение разбирательств по нарушениям перемирия и опубликование их результатов, а также применение дисциплинарных мер к нарушителям. Именно этот пункт украинской стороной и не выполняется", - сказала Никонорова в интервью РИА Новости.
По ее словам, отсутствие санкций в отношении украинских силовиков, нарушающих перемирие, приводит к новым обстрелам.
"Ситуация, когда к нарушителям не применяется наказание, является по сути попустительством и негласным разрешением на дальнейшее нарушение перемирия… Мы требуем проведения разбирательств, и рано или поздно украинской стороне придется это сделать. В противном случае, если мы услышим официальный отказ от реализации дополнительных мер, это будет квалифицировано как официальный отказ украинской стороны от перемирия", - добавила Никонорова.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru