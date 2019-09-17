ООН констатирует деэскалацию в Донбассе после объявления нового перемирия

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Миссия ООН по правам человека на Украине констатирует деэскалацию в Донбассе после объявления нового перемирия, заявила во вторник глава миссии Матильда Богнер.

Новое перемирие в Донбассе действует с 21 июля. Оно включает в себя дополнительные меры по его контролю. Среди них запрет на ведение любого вида огня и привлечение к ответственности нарушителей.

"После возобновления после 21 июля режима прекращения огня число жертв среди гражданского населения значительно уменьшилось. С 21 июля мы зафиксировали семь гражданских лиц, которые получили ранения в ходе боевых действий", - заявила Богер на брифинге.

По ее словам, снижение числа жертв среди мирного населения в Донбассе "вселяет надежду" на мирное разрешение конфликта.

"Мы предлагаем нашу поддержку в усилиях, направленных на достижение мира и примирения, поскольку без прав человека не может быть устоявшегося мира. То, что недавно начал действовать режим прекращения огня с 21 июля, привело к заметному снижению числа жертв среди мирного населения, вселяет на это надежду. Эта тенденция должна сохраниться, мы надеемся", - сказала она.