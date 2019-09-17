Крупнейший район Югры направил на благоустройство 115 миллионов рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен - РИА Новости. Власти Сургутского района ХМАО направили на благоустройство общественных пространств в 2019 году рекордные 115 миллионов рублей, что позволит открыть девять новых объектов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Пятый из девяти объектов благоустройства, которые власти района планируют открыть до конца года, сдали в минувшую субботу в городском поселении Барсово. Сквер, на территории которого разместились детская и волейбольная площадка, спортивные тренажеры и малые архитектурные формы, обошелся бюджету в 10 миллионов рублей. Как пояснили в администрации района, раньше на этом месте была лесополоса, куда жители поселка скидывали мусор.

"В этом году барсовский сквер - пятый по счету объект благоустройства, который мы сдаем. Всего их девять. Выделили на благоустройство общественных пространств порядка 115 миллионов рублей, причем из районного бюджета переведено 95 миллионов рублей. Средства для нашего муниципалитета рекордные. К примеру, в прошлом году мы направили чуть менее 80 миллионов рублей", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.