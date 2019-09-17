Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T11:46Z
https://ria.ru/20190917/1558762391.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155876/32/1558763267_0:251:3071:1979_1036x0_80_0_0_c70e7808f9377d9ff9e57827b4c814d8.jpg
РИА Новости
Ханты-Мансийский Автономный Округ

Крупнейший район Югры направил на благоустройство 115 миллионов рублей

11:29 17.09.2019 (обновлено: 11:46 17.09.2019)
32
© Фото предоставлено пресс-службой Администрации Сургутского районаОткрытие сквера в поселке Барсово
Открытие сквера в поселке Барсово
© Фото предоставлено пресс-службой Администрации Сургутского района
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен - РИА Новости. Власти Сургутского района ХМАО направили на благоустройство общественных пространств в 2019 году рекордные 115 миллионов рублей, что позволит открыть девять новых объектов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
Пятый из девяти объектов благоустройства, которые власти района планируют открыть до конца года, сдали в минувшую субботу в городском поселении Барсово. Сквер, на территории которого разместились детская и волейбольная площадка, спортивные тренажеры и малые архитектурные формы, обошелся бюджету в 10 миллионов рублей. Как пояснили в администрации района, раньше на этом месте была лесополоса, куда жители поселка скидывали мусор.
"В этом году барсовский сквер - пятый по счету объект благоустройства, который мы сдаем. Всего их девять. Выделили на благоустройство общественных пространств порядка 115 миллионов рублей, причем из районного бюджета переведено 95 миллионов рублей. Средства для нашего муниципалитета рекордные. К примеру, в прошлом году мы направили чуть менее 80 миллионов рублей", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.
Он также отметил, что в поселке, в котором проживают менее 6 тысяч человек, скоро приступят к строительству Центра досуга и творчества с ареной для любителей киберспорта, а также крытого хоккейного корта.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
10 сентября, 14:35Ханты-Мансийский Автономный Округ
Глава района Югры заявил о росте расходов на социнфраструктуру
100000
Обсудить 0
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСургутский районХанты-МансийскОбщество
Рекомендуем
Дом правительства Московской области
В Подмосковье увеличилось количество льготников по земельному налогу
РИА
Новости
Банкноты номиналом 5000 рублей
Подмосковье может получить 28,1 млрд рублей в виде налогов в 2020 году
Конфорка газовой плиты
В Нижегородской области 13 поселков получат газ по программе развития АПК
Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Более 3,8 млн налоговых уведомлений получили жители Подмосковья за 2018 год
Лента
новостей
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва
Московский производитель средств связи подтвердил качество продукции
Уборка зерновых в хозяйствах Брянской области
Тюменские аграрии намолотили более миллиона тонн зерна
Психологи МЧС
Психологи МЧС помогли почти 140 тысячам россиян пережить трагедии за 20 лет
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На Ямале пьяная женщина за рулем легковушки столкнулась с грузовиком
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
Тамбовский губернатор поздравил с избранием нового главу областного центра
Дымовая сигнализация в комнате
Порядка 2,2 тысячи нарушений выявила ГЖИ Подмосковья за прошедшую неделю
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Югре один человек погиб после столкновения мотоцикла с грузовиком
Новая Академия гимнастики Антона Голоцуцкова открылась при поддержке ВТБ
Новая Академия гимнастики Антона Голоцуцкова открылась при поддержке ВТБ
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28Путин рассказал о работе по упрощению поставок израильских сельхозпродуктов
15:26Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин
15:26Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем
15:26Российские военные пострадали при задержании браконьеров в Японском море
15:25Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории
15:25ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
15:24Территориальная целостность Сирии будет восстанавливаться, считает эксперт
15:24"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ
15:23Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
15:14В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбы и смартфонов
15:13Путин пригласил руководство Израиля на Парад Победы в 2020 году
15:12Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому
15:11Эр-Рияд заявил, что справится с последствиями атаки на нефтяные объекты
Лента новостейМолния