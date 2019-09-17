Онищенко поддержал идею о новых ограничениях на продажу алкоголя

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Законопроект, запрещающий торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, очень своевременный и поможет в достижении национальной цели - повысить продолжительности жизни в России, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 квадратных метров. Законопроект был подготовлен группой депутатов Госдумы от "Единой России". Как сказано в пояснительной записке, инициатива вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания.
"Я считаю это уместным, своевременным законом, и, конечно же, его надо принимать", - заявил Онищенко РИА Новости.
"Вводя такие ограничения, решается более глубокая задача. Во всех таких проблемах, как вредные привычки, важной и проверенной мерой является так называемая доступность - территориальная, доступность возрастная, и, конечно, доступность экономическая. В данном случае речь идет о том, что сегодня можно сказать, что в подъезде продается алкоголь: даже самый ленивый "купится" на это, я уже не говорю про детей", - отметил парламентарий.
Депутат также выразил сожаление, что, несмотря на то, что алкогольная промышленность сегодня продолжает "травить людей", "законодательство и общество настолько терпимы к этому, что приходится мириться с этим". Ограничения такого рода, по мнению Онищенко, решают проблему территориальной доступности: уже в домашних тапочках не выйдешь купить алкоголь.
"Конечно, эта мера - уместная, она ложится в рамки концепции алкогольной политики, такой документ был утвержден в 2009 году премьер-министром Владимиром Владимировичем Путиным. Как раз там закреплен вопрос реализации алкогольной политики: не сухого закона, не запрета и так далее", - подчеркнул депутат.
По его мнению, эта мера станет еще одним шагом в сторону решения проблемы потребления алкоголя в стране, а, кроме того, она работает на одну из главных национальных целей - повышение продолжительности жизни.