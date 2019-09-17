Онищенко поддержал идею о новых ограничениях на продажу алкоголя

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Законопроект, запрещающий торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, очень своевременный и поможет в достижении национальной цели - повысить продолжительности жизни в России, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает.

Ранее газета " Коммерсант " сообщила, что правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 квадратных метров. Законопроект был подготовлен группой депутатов Госдумы от "Единой России". Как сказано в пояснительной записке, инициатива вызвана необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания.

"Я считаю это уместным, своевременным законом, и, конечно же, его надо принимать", - заявил Онищенко РИА Новости.

"Вводя такие ограничения, решается более глубокая задача. Во всех таких проблемах, как вредные привычки, важной и проверенной мерой является так называемая доступность - территориальная, доступность возрастная, и, конечно, доступность экономическая. В данном случае речь идет о том, что сегодня можно сказать, что в подъезде продается алкоголь: даже самый ленивый "купится" на это, я уже не говорю про детей", - отметил парламентарий.

Депутат также выразил сожаление, что, несмотря на то, что алкогольная промышленность сегодня продолжает "травить людей", "законодательство и общество настолько терпимы к этому, что приходится мириться с этим". Ограничения такого рода, по мнению Онищенко, решают проблему территориальной доступности: уже в домашних тапочках не выйдешь купить алкоголь.

"Конечно, эта мера - уместная, она ложится в рамки концепции алкогольной политики, такой документ был утвержден в 2009 году премьер-министром Владимиром Владимировичем Путиным. Как раз там закреплен вопрос реализации алкогольной политики: не сухого закона, не запрета и так далее", - подчеркнул депутат.