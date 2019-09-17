Во Львове пять человек попали в больницу с отравлением после свадьбы

КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Пять человек попали в больницу с отравлением после празднования свадьбы в одном из ресторанов во Львове, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

"В Железнодорожный отдел полиции 16 сентября поступило сообщение о поступлении пяти человек в одну из львовских больниц с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.

По данным полиции, все госпитализированные - совершеннолетние жители Львова, которые 14 сентября праздновали свадьбу в одном из местных ресторанов. Состояние пациентов медики определяют как стабильное.