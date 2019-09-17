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РИА Новости

Во Львове пять человек попали в больницу с отравлением после свадьбы

11:22 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Пять человек попали в больницу с отравлением после празднования свадьбы в одном из ресторанов во Львове, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины во Львовской области.
"В Железнодорожный отдел полиции 16 сентября поступило сообщение о поступлении пяти человек в одну из львовских больниц с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.
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По данным полиции, все госпитализированные - совершеннолетние жители Львова, которые 14 сентября праздновали свадьбу в одном из местных ресторанов. Состояние пациентов медики определяют как стабильное.
Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", санкция которой предусматривает до трех лет ограничения свободы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.
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