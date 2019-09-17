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РИА Новости

В Башкирии шестилетний мальчик почти неделю провел в квартире с трупом мамы

11:21 17.09.2019 (обновлено: 12:32 17.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета Российской Федерации
Машина Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
УФА, 17 сен — РИА Новости. В башкирском городе Янаул шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Ребенок, по некоторым данным, сильно истощен, он находится в больнице", — рассказал собеседник агентства.

В региональном следственном управлении СК сообщили, что проводят проверку.
"Следователь устанавливает причину и давность смерти женщины, проводится судебная медицинская экспертиза, которая прояснит ситуацию", — заявили РИА Новости в следственном ведомстве.
Позднее глава Янаульского района Ильшат Вазигатов в "ВКонтакте" написал, что первыми тревогу об исчезновении ребенка забили воспитатели детского сада.
Они связались с подругой погибшей женщины и пришли в квартиру, где они обнаружили истощенного мальчика.
"Возможно, мальчик думал, что мама просто уснула, а потом у него не было сил выйти на улицу", — отмечает Вазигатов.
По его словам, сейчас мальчик в реанимации.
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