В Башкирии шестилетний мальчик почти неделю провел в квартире с трупом мамы

УФА, 17 сен — РИА Новости. В башкирском городе Янаул шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Ребенок, по некоторым данным, сильно истощен, он находится в больнице", — рассказал собеседник агентства.

В региональном следственном управлении СК сообщили, что проводят проверку.

"Следователь устанавливает причину и давность смерти женщины, проводится судебная медицинская экспертиза, которая прояснит ситуацию", — заявили РИА Новости в следственном ведомстве.

Позднее глава Янаульского района Ильшат Вазигатов в "ВКонтакте" написал , что первыми тревогу об исчезновении ребенка забили воспитатели детского сада.

Они связались с подругой погибшей женщины и пришли в квартиру, где они обнаружили истощенного мальчика.

"Возможно, мальчик думал, что мама просто уснула, а потом у него не было сил выйти на улицу", — отмечает Вазигатов.