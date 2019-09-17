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РИА Новости

В МИД ДНР рассказали, когда определят дату отвода сил в Донбассе

11:15 17.09.2019 (обновлено: 12:11 17.09.2019)
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© Фото : МИД ДНРГлава МИД ДНР Наталья Никонорова
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Дату начала отвода сил в Донбассе в районе Петровского и Золотого можно будет определить сразу после после согласования плана-графика и дополнения к соглашению о разведении, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Для ускорения согласования плана-графика и дополнений к рамочному решению мы предложили провести еще одну видеоконференцию группы по безопасности, проработать все имеющиеся сейчас вопросы для того, чтобы 18 сентября на заседании контактной группы в Минске предоставить уже готовые к подписанию документы", - сказала Никонорова в интервью РИА Новости.
Она пояснила, что в дополнении к рамочному решению прописаны технические моменты для завершения отвода сил. Среди них разбор укреплений и фортификационных сооружений, разминирование в районе участков разведения. В плане-графике прописаны четкие сроки, когда это должно быть сделано. По словам Никоноровой, в случае согласования этих документов можно будет определить и дату начала процесса в районе Петровского и Золотого.
"Как только эти документы будут парафированы контактной группой, дату можно будет определить буквально в течение пяти минут – разумеется, с учетом времени, которое требуется на подготовку. Тут проблем и преград не будет", - добавила Никонорова.
Читайте полный текст интервью главы МИД ДНР Натальи Никоноровой >>
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