В ДНР считают, что подготовка к разведению сил вышла на финишную прямую

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что процесс подготовки к разведению сил на двух пилотных участках в районе Золотого и Петровского вышел на финишную прямую.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
"Мы в течение двух месяцев пытались от украинской стороны услышать дату. Но постоянно слышали какие-то отговорки. Теперь мы вышли на финишную прямую в этом вопросе", - сказала Никонорова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что за три года после отвода сил в районе Петровского и Золотого украинские силовики допустили ряд нарушений: продвинулись вглубь участков, вырыли траншеи, построили укрепления.
"Все эти технические детали и вопросы сейчас необходимо урегулировать, а порядок их устранения закрепить в отдельном документе… Сейчас мы работаем над тем, чтобы ни одна сторона не могла нарушить впоследствии условия рамочного решения. Для этого в первую очередь нужно разработать определенный график, в котором будет четко прописано, в какой день демонтируются все фортификационные строения, в какой – все траншеи, в какой производится разминирование", - добавила Никонорова.
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