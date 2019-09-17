Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T11:06Z
https://ria.ru/20190917/1558761076.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/148154/91/1481549154_0:218:4288:2630_1036x0_80_0_0_ae3dc63c345f6c9cbab48af73c17a066.jpg
РИА Новости

В ДНР считают, что подготовка к разведению сил вышла на финишную прямую

11:06 17.09.2019
430
© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что процесс подготовки к разведению сил на двух пилотных участках в районе Золотого и Петровского вышел на финишную прямую.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
10:17РИА Новости
ВСУ открыли огонь по району насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
"Мы в течение двух месяцев пытались от украинской стороны услышать дату. Но постоянно слышали какие-то отговорки. Теперь мы вышли на финишную прямую в этом вопросе", - сказала Никонорова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что за три года после отвода сил в районе Петровского и Золотого украинские силовики допустили ряд нарушений: продвинулись вглубь участков, вырыли траншеи, построили укрепления.
"Все эти технические детали и вопросы сейчас необходимо урегулировать, а порядок их устранения закрепить в отдельном документе… Сейчас мы работаем над тем, чтобы ни одна сторона не могла нарушить впоследствии условия рамочного решения. Для этого в первую очередь нужно разработать определенный график, в котором будет четко прописано, в какой день демонтируются все фортификационные строения, в какой – все траншеи, в какой производится разминирование", - добавила Никонорова.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
800000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваЛНРДНРМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
РИА
Новости
Андрей Разин
Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
Один из преступников на следственном эксперименте
"Два года втирались в доверие": как банда цыган вырезала семью под Липецком
Лента
новостей
В лаборатории онкологического диспансера
Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России
Вид Москвы. Архивное фото
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Автомобиль реанимации
В Башкирии мальчик, пять дней живший с трупом матери, попал в реанимацию
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
В МИД ДНР рассказали, когда определят дату отвода сил в Донбассе
Флаг Ирана. Архивное фото
Россия и Иран смогут проводить платежи без SWIFT, заявили в Тегеране
Пункт продажи лотерейных билетов
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
Объект газотранспортной системы Украины
"Нафтогаз" договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
В ДНР оценили перспективы подключения США к переговорам по Донбассу
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29Во Владимирской области потушили крупный пожар в хранилище картофеля
15:29Робот "Федор" пошутил о своей поломке
15:28Путин рассказал о работе по упрощению поставок израильских сельхозпродуктов
15:26Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин
15:26Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем
15:26Российские военные пострадали при задержании браконьеров в Японском море
15:25Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории
15:25ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
15:24Территориальная целостность Сирии будет восстанавливаться, считает эксперт
15:24"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ
15:23Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
15:14В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбы и смартфонов
15:13Путин пригласил руководство Израиля на Парад Победы в 2020 году
Лента новостейМолния