В ДНР считают, что подготовка к разведению сил вышла на финишную прямую

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что процесс подготовки к разведению сил на двух пилотных участках в районе Золотого и Петровского вышел на финишную прямую.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.

"Мы в течение двух месяцев пытались от украинской стороны услышать дату. Но постоянно слышали какие-то отговорки. Теперь мы вышли на финишную прямую в этом вопросе", - сказала Никонорова в интервью РИА Новости.

Она отметила, что за три года после отвода сил в районе Петровского и Золотого украинские силовики допустили ряд нарушений: продвинулись вглубь участков, вырыли траншеи, построили укрепления.