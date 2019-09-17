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РИА Новости

Жителя Приморья обвинили в незаконной вырубке леса

10:55 17.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВырубка леса
Вырубка леса
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Прокуратура Ольгинского района Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Кавалеровского района за незаконную вырубку деревьев на сумму более 10 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, преступление было совершено, когда обвиняемый работал вальщиком-бригадиром на лесозаготовительных участках. За два месяца, с августа по сентябрь 2018 года, работники, которые были у него в подчинении, занимались рубкой деревьев различных пород (в том числе дуба, бархата, кедра, осины и других) сверх установленных лимитов. При этом сами подчиненные не знали о "преступном умысле" бригадира. В результате лесному фонду Российской Федерации был причинен экологический ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 10 миллионов рублей.
Вырубка леса
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"В ходе следствия злоумышленник вину в инкриминируемом преступлении признал. Прокурором района заявлен гражданский иск о взыскании с фигуранта 10 миллионов 208 тысяч рублей в счет возмещения экологического ущерба", - говорится в сообщении ведомства.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере").
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