Жителя Приморья обвинили в незаконной вырубке леса

По версии следствия, преступление было совершено, когда обвиняемый работал вальщиком-бригадиром на лесозаготовительных участках. За два месяца, с августа по сентябрь 2018 года, работники, которые были у него в подчинении, занимались рубкой деревьев различных пород (в том числе дуба, бархата, кедра, осины и других) сверх установленных лимитов. При этом сами подчиненные не знали о "преступном умысле" бригадира. В результате лесному фонду Российской Федерации был причинен экологический ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 10 миллионов рублей.