Жителя Приморья обвинили в незаконной вырубке леса

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Прокуратура Ольгинского района Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Кавалеровского района за незаконную вырубку деревьев на сумму более 10 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, преступление было совершено, когда обвиняемый работал вальщиком-бригадиром на лесозаготовительных участках. За два месяца, с августа по сентябрь 2018 года, работники, которые были у него в подчинении, занимались рубкой деревьев различных пород (в том числе дуба, бархата, кедра, осины и других) сверх установленных лимитов. При этом сами подчиненные не знали о "преступном умысле" бригадира. В результате лесному фонду Российской Федерации был причинен экологический ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 10 миллионов рублей.
"В ходе следствия злоумышленник вину в инкриминируемом преступлении признал. Прокурором района заявлен гражданский иск о взыскании с фигуранта 10 миллионов 208 тысяч рублей в счет возмещения экологического ущерба", - говорится в сообщении ведомства.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере").