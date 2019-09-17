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РИА Новости

США поступили недальновидно, выйдя из ДРСМД и СВПД, заявил Нарышкин

10:55 17.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал выход США из ДРСМД и плана по иранской ядерной программе агрессивными и недальновидными действиями Вашингтона
"Безусловно, вызывают беспокойство агрессивные и недальновидные шаги Соединенных Штатов Америки. Прежде всего здесь надо вспомнить и выход США из договора по противоракетной обороне, выход из соглашения по иранской ядерной программе, ну и последние события, связанные с односторонним отказом Соединенных Штатов от выполнения своих обязательств в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности", - сказал Нарышкин в Москве на круглом столе по истории советского атомного проекта.
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Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Ирана.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинСергей НарышкинРоссияСШАВ мире
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