США поступили недальновидно, выйдя из ДРСМД и СВПД, заявил Нарышкин

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал выход США из ДРСМД и плана по иранской ядерной программе агрессивными и недальновидными действиями Вашингтона

"Безусловно, вызывают беспокойство агрессивные и недальновидные шаги Соединенных Штатов Америки. Прежде всего здесь надо вспомнить и выход США из договора по противоракетной обороне, выход из соглашения по иранской ядерной программе, ну и последние события, связанные с односторонним отказом Соединенных Штатов от выполнения своих обязательств в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности", - сказал Нарышкин в Москве на круглом столе по истории советского атомного проекта.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.