Осужденный за педофилию кардинал Пелл вновь пытается обжаловать приговор

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Осужденный в Австралии за надругательство над детьми кардинал Джордж Пелл вновь пытается обжаловать вынесенный ему приговор, подав во вторник ходатайство на получение разрешения на апелляцию в Высоком суде Австралии, сообщает телеканал ABC.

В марте Пелла приговорили к шести годам заключения. Суд признал кардинала виновным в сексуальном надругательстве над двумя 13-летними певчими церковного хора в 1996 году. В конце августа кардинал проиграл апелляцию, которая рассматривалась в апелляционном суде австралийского штата Виктория. Ранее сообщалось, что Пелл может попытаться обжаловать решение апелляционного суда в высшей инстанции - Высоком суде Австралии.

Как сообщает телеканал, если 78-летний Пелл получит разрешение на подачу апелляции, это станет его последней возможностью обжаловать приговор.