Осужденный за педофилию кардинал Пелл вновь пытается обжаловать приговор

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Осужденный в Австралии за надругательство над детьми кардинал Джордж Пелл вновь пытается обжаловать вынесенный ему приговор, подав во вторник ходатайство на получение разрешения на апелляцию в Высоком суде Австралии, сообщает телеканал ABC.
В марте Пелла приговорили к шести годам заключения. Суд признал кардинала виновным в сексуальном надругательстве над двумя 13-летними певчими церковного хора в 1996 году. В конце августа кардинал проиграл апелляцию, которая рассматривалась в апелляционном суде австралийского штата Виктория. Ранее сообщалось, что Пелл может попытаться обжаловать решение апелляционного суда в высшей инстанции - Высоком суде Австралии.
Как сообщает телеканал, если 78-летний Пелл получит разрешение на подачу апелляции, это станет его последней возможностью обжаловать приговор.
Кардинал Пелл считался одним из наиболее влиятельных членов Римской курии. На конклаве 2013 года, когда папой Римским был избран кардинал Хорхе Марио Бергольо, принявший имя Франциск, Пелл рассматривался в качестве одного из наиболее вероятных претендентов на Апостольский престол. В феврале 2014 года понтифик назначил его префектом Секретариата по делам экономики, поручив проведение масштабной реформы всей финансовой системы Святого престола.