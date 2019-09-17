В Улан-Удэ завели дело после падения шкафа на ребенка в детском саду

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следователи возбудили в Бурятии уголовное дело в отношении заместителя завхоза детского сада после того, как на трехлетнего ребенка в медицинском кабинете упал шкаф, сообщается на Следователи возбудили в Бурятии уголовное дело в отношении заместителя завхоза детского сада после того, как на трехлетнего ребенка в медицинском кабинете упал шкаф, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Десятого сентября трехлетний ребенок остался без присмотра в медицинском кабинете детского сада, он из любопытства потянул на себя дверку деревянного массивного шкафа, который не был закреплен надлежащим образом и находился в неустойчивом положении. Из-за этого шкаф упал на ребенка, причинив ему рвано-ушибленные раны верхней губы.

"В отношении заместителя заведующего по административно-хозяйственной части одного из муниципальных бюджетных учреждений города Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 2 статьей 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для их жизни и здоровья)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, согласно должностной инструкции заместитель заведующего детсада по административно-хозяйственной части обязана контролировать состояние всего имущества, в том числе строго следить за крепежом мебели.