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РИА Новости

В Улан-Удэ завели дело после падения шкафа на ребенка в детском саду

10:40 17.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следователи возбудили в Бурятии уголовное дело в отношении заместителя завхоза детского сада после того, как на трехлетнего ребенка в медицинском кабинете упал шкаф, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Десятого сентября трехлетний ребенок остался без присмотра в медицинском кабинете детского сада, он из любопытства потянул на себя дверку деревянного массивного шкафа, который не был закреплен надлежащим образом и находился в неустойчивом положении. Из-за этого шкаф упал на ребенка, причинив ему рвано-ушибленные раны верхней губы.
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"В отношении заместителя заведующего по административно-хозяйственной части одного из муниципальных бюджетных учреждений города Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 2 статьей 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для их жизни и здоровья)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, согласно должностной инструкции заместитель заведующего детсада по административно-хозяйственной части обязана контролировать состояние всего имущества, в том числе строго следить за крепежом мебели.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор необходимой доказательственной базы", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет РФРоссияБурятияПроисшествия
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