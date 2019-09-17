В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 37 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 16, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства во вторник.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 37 фактов открытия огня в провинциях: Латакия - 10, Алеппо - 10, Идлиб - 11, Хама - шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - восемь, Хама - четыре, Алеппо - один, Латакия - три", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за прошедшие сутки центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.