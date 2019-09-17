Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T10:26Z
https://ria.ru/20190917/1558759716.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153192/40/1531924086_0:123:3218:1933_1036x0_80_0_0_670d1cfb98885cf2a280bd89b3602e0d.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:26 17.09.2019
320
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВид на один из районов Латакии
Вид на один из районов Латакии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Вид на один из районов Латакии. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 37 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 16, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства во вторник.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 37 фактов открытия огня в провинциях: Латакия - 10, Алеппо - 10, Идлиб - 11, Хама - шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - восемь, Хама - четыре, Алеппо - один, Латакия - три", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за прошедшие сутки центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
05:03Война в Сирии
В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
000101
Обсудить 0
Война в СирииМинистерство обороны РФСирияРоссия
Рекомендуем
Андрей Разин
Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
В лаборатории онкологического диспансера
Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России
Лента
новостей
Один из преступников на следственном эксперименте
"Два года втирались в доверие": как банда цыган вырезала семью под Липецком
Вид Москвы. Архивное фото
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Автомобиль реанимации
В Башкирии мальчик, пять дней живший с трупом матери, попал в реанимацию
Пункт продажи лотерейных билетов
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД проверяют информацию о задержании в Кишиневе главы Sputnik Молдавия
Беженцы
В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
С-400 и "Панцири" создали воздушный щит на учениях "Центр-2019"
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11Эр-Рияд заявил, что справится с последствиями атаки на нефтяные объекты
15:11Газопровод "Северный поток — 2" построили на на 81%
15:10Европа выступает за дипломатическое решение по Ирану, заявила Меркель
15:07Суд Болгарии снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"
15:04В Киселевске приступили к третьему этапу тушения подземных пожаров
15:03Собянин увеличил в два раза выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой
15:01Пушков раскритиковал заявление о "формуле Зеленского" по Донбассу
14:58Минск продолжит обсуждать с Москвой вопрос компенсаций из-за ЧП на "Дружбе"
14:58Жириновский предложил сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре
14:57Госдума приняла в первом чтении проекты об электронных трудовых книжках
14:55"Газпром" с начала года снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 4%
14:52Путин: Россия стремится выстраивать с Израилем конструктивные отношения
14:52Глава Sputnik Молдавия Новосадюк отверг обвинения в мошенничестве
14:51В Москве осудили бывшего полковника ОМОН, вымогавшего взятку за госзащиту
14:49В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
14:48В Непале из-за непогоды застряли триста туристов, направляющихся на Эверест
14:47В Москве завели дело после избиения девочки группой подростков
14:43Минфин планирует переход на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
14:42Представитель Дерипаски раскрыл детали иска бизнесмена к трем западным СМИ
14:38Прокуратура Молдавии заявила, что обыскала дом Новосадюка по делу 2015 года
Лента новостейМолния