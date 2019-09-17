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РИА Новости

В Нижегородскую область не поступало заявок о введении "четырехдневки"

10:26 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен — РИА Новости. Заявок о введении четырехдневной рабочей недели на предприятиях региона в правительство Нижегородской области не поступало, заявили РИА Новости в областном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского сообщала, что Минтруд обсудит эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Отмечалось, что в список компаний входят предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.
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"На данный момент предложений о введении четырехдневной рабочей недели на предприятиях Нижегородской области в адрес министерства не поступало. В случае принятия соответствующего решения министерством будет организована необходимая работа", - заявили в региональном минпромторге.
В нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" на данный момент входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России, среди которых несколько предприятий Нижегородской области.
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Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство РФ не соответствует сегодняшним реалиям. Он отметил, что дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени. Госдума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
В пятницу глава правительства провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, в ходе которой предложил обсудить идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Шмаков сообщил премьеру, что в рамках Российской трехсторонней комиссии будет создана рабочая группа для обсуждения этой инициативы.
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Дмитрий МедведевМихаил ШмаковГосдума РФНижний НовгородМинистерство экономического развития РФМинистерство промышленности и торговли РФНижегородская областьРоссияЭкономика
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