В Нижегородскую область не поступало заявок о введении "четырехдневки"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен — РИА Новости. Заявок о введении четырехдневной рабочей недели на предприятиях региона в правительство Нижегородской области не поступало, заявили РИА Новости в областном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского сообщала, что Минтруд обсудит эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Отмечалось, что в список компаний входят предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.

"На данный момент предложений о введении четырехдневной рабочей недели на предприятиях Нижегородской области в адрес министерства не поступало. В случае принятия соответствующего решения министерством будет организована необходимая работа", - заявили в региональном минпромторге.

В нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" на данный момент входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России, среди которых несколько предприятий Нижегородской области.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство РФ не соответствует сегодняшним реалиям. Он отметил, что дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени. Госдума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю.