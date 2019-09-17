Медведев поздравил Владимира Меньшова с юбилеем

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил режиссера Владимира Меньшова с 80-летием, отметив, что его картины - это "фильмы на все времена", соответствующая телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Ваши работы стали событием не только в отечественном, но и в мировом кинематографе, были удостоены престижных премий. А сегодня являются нестареющей классикой, фильмами на все времена, которые ещё очень долго будут смотреть и пересматривать", - говорится в сообщении.

Медведев отметил, что огромный дар и творческая энергия помогают Меньшову создавать по-настоящему народные киноленты. Он подчеркнул, что истории о счастье и любви завоевали сердца миллионов людей, а герои фильмов Меньшова воплощают на экране мечты и надежды зрителей.

В большом кино в качестве актера Меньшов дебютировал в 1972 году в главной роли в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте". Всего на счету Меньшова около 120 ролей в кино- и телефильмах. Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом "Розыгрыш" о старшеклассниках по сценарию Семена Лунгина. Среди его режиссерских работ - "Ширли-мырли", "Любовь и голуби" и фильм "Москва слезам не верит", который в 1981 году получил "Оскар".