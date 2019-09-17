Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T10:25Z
https://ria.ru/20190917/1558759605.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/102194/67/1021946733_0:70:3080:1802_1036x0_80_0_0_8c0d7ba10d69d4439fd09cfe660c43d1.jpg
РИА Новости
Культура

Медведев поздравил Владимира Меньшова с юбилеем

10:24 17.09.2019 (обновлено: 10:25 17.09.2019)
358
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкВладимир Меньшов
Владимир Меньшов
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Владимир Меньшов. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил режиссера Владимира Меньшова с 80-летием, отметив, что его картины - это "фильмы на все времена", соответствующая телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.
"Ваши работы стали событием не только в отечественном, но и в мировом кинематографе, были удостоены престижных премий. А сегодня являются нестареющей классикой, фильмами на все времена, которые ещё очень долго будут смотреть и пересматривать", - говорится в сообщении.
Тест
"Какие люди — и без охраны": знаете ли вы творчество Владимира Меньшова?
08:00
Медведев отметил, что огромный дар и творческая энергия помогают Меньшову создавать по-настоящему народные киноленты. Он подчеркнул, что истории о счастье и любви завоевали сердца миллионов людей, а герои фильмов Меньшова воплощают на экране мечты и надежды зрителей.
Владимир Меньшов -- народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984). Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской (1978) и Государственной премии СССР (1981). Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством IV (1999), III (2010) и II (2017) степеней.
Режиссер Владимир Меньшов на фестивале русской культуры в Стамбуле
01:03РИА Новости
Биография Владимира Меньшова
В большом кино в качестве актера Меньшов дебютировал в 1972 году в главной роли в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте". Всего на счету Меньшова около 120 ролей в кино- и телефильмах. Режиссерский дебют Меньшова состоялся в 1976 году музыкальным фильмом "Розыгрыш" о старшеклассниках по сценарию Семена Лунгина. Среди его режиссерских работ - "Ширли-мырли", "Любовь и голуби" и фильм "Москва слезам не верит", который в 1981 году получил "Оскар".
200200
Обсудить 0
КультураВладимир МеньшовДмитрий МедведевРоссия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
РИА
Новости
Андрей Разин
Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
В лаборатории онкологического диспансера
Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России
Лента
новостей
Один из преступников на следственном эксперименте
"Два года втирались в доверие": как банда цыган вырезала семью под Липецком
Автомобиль реанимации
В Башкирии мальчик, пять дней живший с трупом матери, попал в реанимацию
Вид Москвы. Архивное фото
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Пункт продажи лотерейных билетов
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
Кинорежиссер Владимир Меньшов
Путин поздравил режиссера Владимира Меньшова с юбилеем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Сочи полиция задержала мужчину, сбросившего девушку с виадука
Девушки на Крымской набережной в Москве
Синоптики рассказали, когда ожидать третью волну бабьего лета в Москве
В штормовой день на набережной города Сочи
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильного дождя с грозой
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:12Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому
15:11Эр-Рияд заявил, что справится с последствиями атаки на нефтяные объекты
15:11Газопровод "Северный поток — 2" построили на на 81%
15:10Европа выступает за дипломатическое решение по Ирану, заявила Меркель
15:07Суд Болгарии снял препятствие для продолжения "Турецкого потока"
15:04В Киселевске приступили к третьему этапу тушения подземных пожаров
15:03Собянин увеличил в два раза выплаты ветеранам к годовщине битвы под Москвой
15:01Пушков раскритиковал заявление о "формуле Зеленского" по Донбассу
14:58Минск продолжит обсуждать с Москвой вопрос компенсаций из-за ЧП на "Дружбе"
14:58Жириновский предложил сдвинуть летние каникулы и начинать учиться в октябре
14:57Госдума приняла в первом чтении проекты об электронных трудовых книжках
14:55"Газпром" с начала года снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 4%
14:52Путин: Россия стремится выстраивать с Израилем конструктивные отношения
14:52Глава Sputnik Молдавия Новосадюк отверг обвинения в мошенничестве
14:51В Москве осудили бывшего полковника ОМОН, вымогавшего взятку за госзащиту
14:49В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
14:48В Непале из-за непогоды застряли триста туристов, направляющихся на Эверест
14:47В Москве завели дело после избиения девочки группой подростков
14:43Минфин планирует переход на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
14:42Представитель Дерипаски раскрыл детали иска бизнесмена к трем западным СМИ
Лента новостейМолния