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РИА Новости

Прокуратура обжаловала решение суда по делу пары, взявшей сына на митинг

09:53 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Прокуратура обжаловала отказ суда лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые 27 июля пришли с ребенком на несогласованную акцию протеста, сообщили РИА Новости во вторник в Лефортовском суде Москвы.
"В суд поступило апелляционное представление Перовской межрайонной прокуратуры", — сказали в инстанции, не уточняя другие детали.
Как заявляла прокуратура, в ходе митинга родители передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". В надзорном ведомстве сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".
Представитель супругов Екатерина Тягай в свою очередь заявляла, что случившееся не подпадает под описанные в Семейном кодексе случаи, когда возможно лишение родительских прав. По ее словам, ничего такого "никогда не происходило" и "не будет происходить в семье Проказовых".
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в этом споре встала на сторону родителей и попросила Генпрокуратуру отозвать иск. В то же время детский омбудсмен отметила, что "нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, уже вынесены первые приговоры.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
12 августа, 12:45РИА Новости
Кузнецова попросила отозвать иск о лишении родительских прав из-за митинга
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