Прокуратура обжаловала решение суда по делу пары, взявшей сына на митинг

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Прокуратура обжаловала отказ суда лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые 27 июля пришли с ребенком на несогласованную акцию протеста, сообщили РИА Новости во вторник в Лефортовском суде Москвы.

"В суд поступило апелляционное представление Перовской межрайонной прокуратуры", — сказали в инстанции, не уточняя другие детали.

Как заявляла прокуратура, в ходе митинга родители передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". В надзорном ведомстве сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".

Представитель супругов Екатерина Тягай в свою очередь заявляла, что случившееся не подпадает под описанные в Семейном кодексе случаи, когда возможно лишение родительских прав. По ее словам, ничего такого "никогда не происходило" и "не будет происходить в семье Проказовых".

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в этом споре встала на сторону родителей и попросила Генпрокуратуру отозвать иск. В то же время детский омбудсмен отметила, что "нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись".