Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T09:23Z
https://ria.ru/20190917/1558757339.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Омске ищут мужчин, пытавшихся на остановке ограбить школьников

09:23 17.09.2019
658
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НОВОСИБИРСК, 17 сен – РИА Новости. Следователи в Омске начали проверку из-за сообщения женщины, что ее сына-школьника и его друга на остановке пытались ограбить двое пьяных мужчин, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным матери мальчика, вечером 15 сентября у остановки в центре Омска двое пьяных мужчин 35-40 лет потребовали денег у 16-летнего подростка и его друга, стали хватать их за руки и одежду. Они также ударили ребенка-инвалида детства в колено, причинив тяжелую травму, мальчику предстоит операция, заявила мать одного из детей.
"Проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в паблике "Аварийный Омск", а также в средствах массовой информации, об избиении хулиганами ребенка-инвалида в районе остановки общественного транспорта", - говорится в сообщении следствия.
"В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства случившегося, действиям нападавших будет дана объективная правовая оценка. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - информирует ведомство.
Следователи просят свидетелей сообщить информацию, которая поможет установить и задержать подозреваемых. Мать ребенка также разыскивает мужчин, которые заступились за подростков и спасли их от хулиганов.
Статуя Фемиды в суде
Вчера, 10:42РИА Новости
Житель Урала на поминках по жене зарезал бывшую сноху, убившую его сына
212180
Обсудить 0
Следственный комитет РФНовосибирскОмскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Саратовской области возбудили уголовное дело после изнасилования врача
РИА
Новости
Советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева
Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
Андрей Разин
Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" из-за эфира про Заворотнюк
Один из преступников на следственном эксперименте
"Два года втирались в доверие": как банда цыган вырезала семью под Липецком
Лента
новостей
В лаборатории онкологического диспансера
Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России
Автомобиль реанимации
В Башкирии мальчик, пять дней живший с трупом матери, попал в реанимацию
Вид Москвы. Архивное фото
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Пункт продажи лотерейных билетов
Москвич стал мультимиллионером, купив лотерейный билет за 200 рублей
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Сочи полиция задержала мужчину, сбросившего девушку с виадука
Девушки на Крымской набережной в Москве
Синоптики рассказали, когда ожидать третью волну бабьего лета в Москве
Клад, найденный при ремонте дома в городе Троицке
На Урале мужчина во время ремонта нашел в доме тайник со старинным кладом
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Польские СМИ: пока Россия всасывает Белоруссию, Китай поедает ее
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31В ЛНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны силовиков
15:29Во Владимирской области потушили крупный пожар в хранилище картофеля
15:29Робот "Федор" пошутил о своей поломке
15:28Путин рассказал о работе по упрощению поставок израильских сельхозпродуктов
15:26Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин
15:26Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем
15:26Российские военные пострадали при задержании браконьеров в Японском море
15:25Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории
15:25ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
15:24Территориальная целостность Сирии будет восстанавливаться, считает эксперт
15:24"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ
15:23Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
15:14В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбы и смартфонов
Лента новостейМолния