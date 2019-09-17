В Омске ищут мужчин, пытавшихся на остановке ограбить школьников

По данным матери мальчика, вечером 15 сентября у остановки в центре Омска двое пьяных мужчин 35-40 лет потребовали денег у 16-летнего подростка и его друга, стали хватать их за руки и одежду. Они также ударили ребенка-инвалида детства в колено, причинив тяжелую травму, мальчику предстоит операция, заявила мать одного из детей.