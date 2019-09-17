В Омске ищут мужчин, пытавшихся на остановке ограбить школьников

НОВОСИБИРСК, 17 сен – РИА Новости. Следователи в Омске начали проверку из-за сообщения женщины, что ее сына-школьника и его друга на остановке пытались ограбить двое пьяных мужчин, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным матери мальчика, вечером 15 сентября у остановки в центре Омска двое пьяных мужчин 35-40 лет потребовали денег у 16-летнего подростка и его друга, стали хватать их за руки и одежду. Они также ударили ребенка-инвалида детства в колено, причинив тяжелую травму, мальчику предстоит операция, заявила мать одного из детей.
"Проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в паблике "Аварийный Омск", а также в средствах массовой информации, об избиении хулиганами ребенка-инвалида в районе остановки общественного транспорта", - говорится в сообщении следствия.
"В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства случившегося, действиям нападавших будет дана объективная правовая оценка. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - информирует ведомство.
Следователи просят свидетелей сообщить информацию, которая поможет установить и задержать подозреваемых. Мать ребенка также разыскивает мужчин, которые заступились за подростков и спасли их от хулиганов.