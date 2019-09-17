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РИА Новости

В Москве за год высадили более 480 тысяч многолетних растений

08:28 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВысотное здание на Кудринской площади в Москве
Высотное здание на Кудринской площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Высотное здание на Кудринской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 480 тысяч многолетников высадили в Москве в этом году, рассказал журналистам заместитель мэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.
"В 2019 году специалисты комплекса городского хозяйства вырастили более 480 тысяч многолетних растений для озеленения столичных объектов. Это 105 видов цветов", - сообщил Бирюков.
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По его словам, сорта и виды многолетников, которые выбираются для посадки, легко адаптируются к влажности, морозам и жаркой погоде и устойчивы к болезням и вредителям.
Весной москвичи и гости столицы смогут насладиться красотой астильбы, хосты, лилейника, шалфея, эхинацеи и других многолетних цветов на Новом Арбате, Манежной площади, подходах к Всероссийскому выставочному центру, в столичных скверах (на Краснохолмской набережной и Сухаревской площади, в Лермонтовском сквере, в Садово-Триумфальном сквере, в сквере на улице 1905 года).
Цветы высажены и на транспортных магистралях: Дмитровском, Рублевском, Каширском и Киевском шоссе, Рязанском, Волгоградском, Пролетарском, Ленинском, Кутузовском проспектах, а также на проспектах Андропова и Вернадского.
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МоскваОбщество
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