В Москве за год высадили более 480 тысяч многолетних растений

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 480 тысяч многолетников высадили в Москве в этом году, рассказал журналистам заместитель мэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

"В 2019 году специалисты комплекса городского хозяйства вырастили более 480 тысяч многолетних растений для озеленения столичных объектов. Это 105 видов цветов", - сообщил Бирюков.

По его словам, сорта и виды многолетников, которые выбираются для посадки, легко адаптируются к влажности, морозам и жаркой погоде и устойчивы к болезням и вредителям.

Весной москвичи и гости столицы смогут насладиться красотой астильбы, хосты, лилейника, шалфея, эхинацеи и других многолетних цветов на Новом Арбате, Манежной площади, подходах к Всероссийскому выставочному центру, в столичных скверах (на Краснохолмской набережной и Сухаревской площади, в Лермонтовском сквере, в Садово-Триумфальном сквере, в сквере на улице 1905 года).