В Москве за год высадили более 480 тысяч многолетних растений

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 480 тысяч многолетников высадили в Москве в этом году, рассказал журналистам заместитель мэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.
"В 2019 году специалисты комплекса городского хозяйства вырастили более 480 тысяч многолетних растений для озеленения столичных объектов. Это 105 видов цветов", - сообщил Бирюков.
15 сентября, 10:36РИА НовостиСиноптики рассказали, когда в Москву придут первые заморозки
По его словам, сорта и виды многолетников, которые выбираются для посадки, легко адаптируются к влажности, морозам и жаркой погоде и устойчивы к болезням и вредителям.
Весной москвичи и гости столицы смогут насладиться красотой астильбы, хосты, лилейника, шалфея, эхинацеи и других многолетних цветов на Новом Арбате, Манежной площади, подходах к Всероссийскому выставочному центру, в столичных скверах (на Краснохолмской набережной и Сухаревской площади, в Лермонтовском сквере, в Садово-Триумфальном сквере, в сквере на улице 1905 года).
Цветы высажены и на транспортных магистралях: Дмитровском, Рублевском, Каширском и Киевском шоссе, Рязанском, Волгоградском, Пролетарском, Ленинском, Кутузовском проспектах, а также на проспектах Андропова и Вернадского.