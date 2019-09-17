В Югре один человек погиб после столкновения мотоцикла с грузовиком

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен - РИА Новости. Совершеннолетний юноша скончался в Ханты-Мансийском автономном округе после того, как мотоцикл под его управлением столкнулся с грузовиком, в аварии также пострадала 15-летняя девочка, сообщает во вторник региональное управление МВД.
Согласно данным ведомства, инцидент произошел вечером в понедельник в городе Урай. На пересечении улиц Южная и Молодежная столкнулись "КамАЗ" и мотоцикл Honda, которым управлял молодой человек 2000 года рождения.
"В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался. Пассажир мотоцикла, 15-летняя девочка, получила ранения", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что мотоциклисты и их пассажиры являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, так как могут получить серьезные травмы даже в случае небольшой аварии.