В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильного дождя с грозой

СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено во вторник в Сочи из-за сильного дождя с грозой, который продлится весь день, сообщает администрация курорта.
По данным гидрометцентра, с ночи вторника в Сочи резко испортится погода.
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"Экстренное предупреждение. До конца дня 17 сентября на территории Сочи ожидается местами сильный дождь, гроза", - говорится в сообщении.
Власти просят жителей и гостей курорта воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.
В начале сентября в Сочи прошли ливни. В Хостинском районе, где за пять часов выпала почти половина месячной нормы осадков, на двух дорогах сошли два селя. В результате были перекрыты дорога к пяти селам, шоссе и нарушено газоснабжение в 30 частных домах. Кроме того спасатели эвакуировали многодетную семью из частного дома под угрозой обрушения подпорной стены из-за дождей, а также спасли заблокированного в тонущей машине мужчину.