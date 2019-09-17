В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильного дождя с грозой

В начале сентября в Сочи прошли ливни. В Хостинском районе, где за пять часов выпала почти половина месячной нормы осадков, на двух дорогах сошли два селя. В результате были перекрыты дорога к пяти селам, шоссе и нарушено газоснабжение в 30 частных домах. Кроме того спасатели эвакуировали многодетную семью из частного дома под угрозой обрушения подпорной стены из-за дождей, а также спасли заблокированного в тонущей машине мужчину.