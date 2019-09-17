Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ветреная погода с кратковременными дождями прогнозируется в Москве во вторник, рассказали РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"В Москве облачно с прояснениями, в Москве - 11-13 градусов, возможны кратковременные дожди. Ветер западный 6-11 метров в секунду, порывистый", - сказали в "Фобосе".