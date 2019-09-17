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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

08:08 17.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПогода в Москве
Погода в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Ветреная погода с кратковременными дождями прогнозируется в Москве во вторник, рассказали РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"В Москве облачно с прояснениями, в Москве - 11-13 градусов, возможны кратковременные дожди. Ветер западный 6-11 метров в секунду, порывистый", - сказали в "Фобосе".
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28 августа, 18:57РИА Новости
Синоптики рассказали о погоде в Москве осенью и зимой
Синоптики отметили, что такая температура - норма для сентября, а вот атмосферное давление во вторник составит 735 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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