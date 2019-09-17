Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок

ХАБАРОВСК, 17 сен - РИА Новости. Военные железнодорожники, которые с 24 августа помогали Комсомольску-на-Амуре в борьбе с паводком, завершили свою работу и вернулись к месту службы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.

В Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Самая сложная ситуация сложилась в Комсомольске-на-Амуре, где во время пика паводка уровень воды достиг 829 сантиметров при опасной для города отметки в 650. Во время наводнения 2013 года максимальный уровень составил 912 сантиметров. В последние дни уровень Амура у Комсомольска падает. По информации горадминистрации, во вторник он опустился до 802 сантиметров.