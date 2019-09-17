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РИА Новости

На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"

03:59 17.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт"
Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Около 500 военнослужащих артиллерийского соединения Восточного военного округа в Приморье подняты по тревоге в рамках стартовавших учений, на которых они проведут боевые стрельбы, сообщает пресс-служба ВВО.
"Артиллеристы совершили марш на штатной технике на полигон Сергеевский, где в конце текущей недели состоится этап боевой стрельбы. В ходе активной фазы учений военнослужащие окажут поддержку мотострелковому соединению, находящемуся в обороне", - говорится в сообщении.
На учениях будут применять новые формы обучения личного состава, основанные на опыте современных военных действий. Так, на местности будут действовать несколько диверсионно-разведывательных групп условного противника. Кроме того, "неприятель" будет использовать технические средства радиоэлектронной борьбы.
В ходе боевых стрельб артиллеристы обстреляют "врага" из самоходных противотанковых комплексов "Штурм-С", 240-миллиметровых самоходных минометов "Тюльпан" и 152-миллиметровых самоходных пушек "Гиацинт-С".
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ПриморьеРоссияБезопасностьВ мире
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