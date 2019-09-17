На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Около 500 военнослужащих артиллерийского соединения Восточного военного округа в Приморье подняты по тревоге в рамках стартовавших учений, на которых они проведут боевые стрельбы, сообщает пресс-служба ВВО.

"Артиллеристы совершили марш на штатной технике на полигон Сергеевский, где в конце текущей недели состоится этап боевой стрельбы. В ходе активной фазы учений военнослужащие окажут поддержку мотострелковому соединению, находящемуся в обороне", - говорится в сообщении.

На учениях будут применять новые формы обучения личного состава, основанные на опыте современных военных действий. Так, на местности будут действовать несколько диверсионно-разведывательных групп условного противника. Кроме того, "неприятель" будет использовать технические средства радиоэлектронной борьбы.

В ходе боевых стрельб артиллеристы обстреляют "врага" из самоходных противотанковых комплексов "Штурм-С", 240-миллиметровых самоходных минометов "Тюльпан" и 152-миллиметровых самоходных пушек "Гиацинт-С".