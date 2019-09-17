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РИА Новости
Культура

Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино

03:28 17.09.2019 (обновлено: 06:43 17.09.2019)
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© Фото предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Движение вверх", 2017
Кадр из фильма Движение вверх, 2017
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Движение вверх", 2017
ПЕКИН, 17 сен – РИА Новости. Российские фильмы отличаются уникальностью и очарованием, и кинематографистам из России нужно сохранять эту особенность и не пытаться подражать Голливуду, заявила в интервью РИА Новости гендиректор компании First Insight Production, которая занимается в том числе прокатом российских фильмов в Китае, режиссер Дэн Лэй.
Компания First Insight Production была прокатчиком российской картины "Движение вверх" Антона Мегердичева, которая стала самым кассовым российским фильмом в Китае за всю историю. В настоящее время компания занимается продвижением еще одного российского фильма "Т-34", который должен выйти в широкий прокат в Китае до конца года.
"Поэтому если вы меня спросите, что нам показать (китайскому зрителю — ред.), то я вам скажу: делайте то, что вы делаете. Не нужно никаких технических вещей, потому что, сколько бы вы ни старались, переплюнуть Голливуд в этом вопросе невозможно. Не лучше ли создать что-то новое и идти своим путем?" — сказала Дэн Лэй.
Она отметила, что голливудские фильмы в большей степени представляют собой "промышленный процесс" и их мастерство достигло такого уровня, что они могут заставить "вас в нужный момент заплакать, в нужный момент смеяться, в нужный момент занервничать и в нужный момент расслабиться". По мнению китайского режиссера, вне зависимости от того, какие еще технические прорывы будут в киноиндустрии, самым главным для зрителя по-прежнему останется содержание картины.
Кадр из фильма Движение вверх, 2017
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"Я бы не хотела, чтобы российское кино было как-то лучше голливудского или чтобы в нем было больше мастерства в плане производства, технических прорывов. Я бы хотела, чтобы Россия сохранила свою изначальную особенность. Стоит только России сохранить это, и никто не сможет это сделать лучше вас, потому что вы — есть вы, другие не могут это взять или забрать у вас", — отметила Дэн Лэй.
По ее словам, красота и уникальность российских фильмов заключаются в их сдержанности и определенной недосказанности, когда зрителю нужно самому интерпретировать некоторые вещи.
"В российском кино не все открыто, не все напоказ: тут я не могу, тут я прилагаю усилия, чтобы плакать. Оно не такое. Я думаю, что такая особенность связана с русской культурой", — считает Дэн Лэй.
Она призналась, что сама очень любит советские фильмы, которые, по ее словам, имели эпохальное значение в истории всего мирового кино.
Кадр из фильма Движение вверх, 2017
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