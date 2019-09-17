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РИА Новости

Посольство России обратится в Госдеп из-за публикаций про дипломатов

01:31 17.09.2019 (обновлено: 09:55 17.09.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Посольство РФ в США намерено обратиться в госдеп за разъяснениями в связи с публикацией в СМИ информации о якобы причастности сотрудников дипмиссии к взлому систем связи ФБР, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы посольства.
"Ряд содержащихся в статье безосновательных обвинений в адрес дипломатов и членов их семей представляет прямую угрозу для их безопасности. Намерены обратиться за разъяснениями в госдеп в связи с тем, что подобные провокационные публикации могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких", - сказано в сообщении.
В пресс-службе посольства обратили внимание на то, что авторы статьи не привели ни одного факта или доказательства нарушения российскими гражданами норм и законов США, и назвали это "неуклюжей попыткой через шпиономанию оправдать захват российской дипсобственности".
"Изначально ведь администрация обосновывала свои действия "российским вмешательством в выборы". Эта "теория" разваливается на глазах. Поэтому и приходится выдумывать небылицы", - считают в посольстве.
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Как утверждает портал Yahoo News со ссылкой на бывших американских чиновников, распоряжение администрации экс-президента США Барака Обамы о высылке более 30 российских дипломатов из страны в течение 72 часов в 2016 году было связано с тем, что дачные комплексы и некоторые из высланных дипломатов якобы сыграли ключевую роль в российской контрразведывательной операции. Утверждается, что она была нацелена на средства связи ФБР и помешала бюро выслеживать российских агентов на территории США, в результате чего ФБР и ЦРУ были вынуждены прекратить контакты с некоторыми своими российскими агентами. Также операция повлекла за собой усиление мер безопасности на ключевых объектах национальной безопасности в районе Вашингтона и других местах.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти сообщения фантастическими и связала их появление с начинающейся предвыборной кампанией в США.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 21:40Медиавойны
Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР
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МИД РФЦентральное разведывательное управлениеГосударственный департамент СШАБарак ОбамаРоссияСШАВ мире
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