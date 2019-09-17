Посольство России обратится в Госдеп из-за публикаций про дипломатов

ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Посольство РФ в США намерено обратиться в госдеп за разъяснениями в связи с публикацией в СМИ информации о якобы причастности сотрудников дипмиссии к взлому систем связи ФБР, говорится в распространенном во вторник Посольство РФ в США намерено обратиться в госдеп за разъяснениями в связи с публикацией в СМИ информации о якобы причастности сотрудников дипмиссии к взлому систем связи ФБР, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы посольства.

"Ряд содержащихся в статье безосновательных обвинений в адрес дипломатов и членов их семей представляет прямую угрозу для их безопасности. Намерены обратиться за разъяснениями в госдеп в связи с тем, что подобные провокационные публикации могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких", - сказано в сообщении.

В пресс-службе посольства обратили внимание на то, что авторы статьи не привели ни одного факта или доказательства нарушения российскими гражданами норм и законов США, и назвали это "неуклюжей попыткой через шпиономанию оправдать захват российской дипсобственности".

"Изначально ведь администрация обосновывала свои действия "российским вмешательством в выборы". Эта "теория" разваливается на глазах. Поэтому и приходится выдумывать небылицы", - считают в посольстве.

Как утверждает портал Yahoo News со ссылкой на бывших американских чиновников, распоряжение администрации экс-президента США Барака Обамы о высылке более 30 российских дипломатов из страны в течение 72 часов в 2016 году было связано с тем, что дачные комплексы и некоторые из высланных дипломатов якобы сыграли ключевую роль в российской контрразведывательной операции. Утверждается, что она была нацелена на средства связи ФБР и помешала бюро выслеживать российских агентов на территории США, в результате чего ФБР и ЦРУ были вынуждены прекратить контакты с некоторыми своими российскими агентами. Также операция повлекла за собой усиление мер безопасности на ключевых объектах национальной безопасности в районе Вашингтона и других местах.