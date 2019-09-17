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РИА Новости

Британский Верховный суд проверит законность приостановки работы парламента

00:23 17.09.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЗдание парламента в Лондоне, Великобритания
Здание парламента в Лондоне, Великобритания
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Здание парламента в Лондоне, Великобритания
ЛОНДОН, 17 сен - РИА Новости, Мария Табак. Британский Верховный суд начнет рассматривать апелляцию правительства Великобритании на решение сессионного суда Эдинбурга, постановившего, что пророгация (приостановка работы) парламента была незаконной.

Тяжба с Эдинбургом

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить свою новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Парламент же обвинил Джонсона в намерении вывести страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента.
Сессионный суд в Эдинбурге – высшая инстанция Шотландии по гражданским делам - 11 сентября признал пророгацию незаконной, отметив при этом, что Джонсон руководствовался стремлением продолжить политику выхода из ЕС без соглашения и без вмешательства парламента в этот процесс.
Правительство объявило, что подает апелляцию в Верховный суд. В роли ответчиков выступят инициаторы процесса - 79 парламентариев во главе с депутатом от Шотландской национальной партии, юристом Джоанной Черри.
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Как ожидается, Верховный суд, состоящий из девяти судей, вынесет решение на этой неделе.
Суд может поддержать решение эдинбургского суда, причем сделать это двумя способами. Он может постановить, что пророгация была незаконной и что парламент нужно вновь созвать, и тогда Джонсон должен будет немедленно попросить королеву сделать это.
Также Верховный суд может заявить, что пророгацию нельзя считать действительной, а это будет означать, что нынешняя парламентская сессия продолжается.
В любом из этих случаев депутаты должны будут вернуться с вынужденных каникул в кратчайшие сроки и возобновить работу, а Джонсону придется нести тяжелое бремя ответственности за свое решение о пророгации, которое может стоить ему поста премьера.
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Если Верховный суд все же поддержит правительство, то парламентариям не останется ничего иного, кроме как ждать 14 октября и всеми силами пытаться в оставшиеся до 31 октября дни остановить выход Великобритании из ЕС без соглашения.

Другие тяжбы

Параллельно с "шотландским" делом Верховный суд рассмотрит дело, инициированное известным финансистом и противница Brexit Джиной Миллер. Миллер, в свое время через суд заставившая правительство поставить на голосование парламента вопрос о запуске Brexit, ранее подала в высокий суд Лондона иск против правительства, утверждая, что оно злоупотребило властью, объявив пророграцию. Суд не поддержал ее, однако Миллер подала апелляцию в Верховный суд. Ответчиком по этому делу выступает премьер-министр Борис Джонсон.
Третий иск против правительства был подан в Белфасте активистом Рэймондом Маккордом, чей сын был убит во время волнений в Северной Ирландии. Маккорд утверждает, что выход Великобритании из ЕС без соглашения будет губителен для мирного урегулирования в регионе.
Высокий суд Белфаста отверг иск, но Маккорд заявил, что подаст апелляцию.
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Как ожидается, Верховный суд рассмотрит претензию Миллер и, вероятно, изучит апелляцию Маккорда.
Джонсон ранее заявил, что правительство проявит уважение к решению Верховного суда.
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BrexitБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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