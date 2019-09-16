В Казани прошли восьмые Якуповские чтения

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В понедельник в столице Татарстана прошла научно-практическая конференция, посвященная памяти татарского просветителя, ученого и религиозного деятеля Валиуллы Якупова, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман (ДУМ) республики.

На конференции приняли участие религиозные деятели, ученые, представители медресе "Мухаммадия" и общественные деятели.

Первый заместитель муфтия Рустам Валиулин отметил особую роль Валиуллы Якупова в образовательной сфере мусульман.

"В издательстве "Иман" под его руководством издано тысячи наименований книг по исламу. За короткое время Валиулла проделал огромную работу в области развития ислама, религиозного образования и литературы", - сказал он.

Заместитель муфтия Татарстана по вопросам образования, ректор Российского исламского института (РИИ) Рафик Мухаметшин в интервью РИА Новости отметил, что именно Якупов стал возрождать традиционные духовные ценности татарского народа.

"Якупов смог собрать богатейшее татарское религиозное наследие и довести все собранное до широких масс. Он стоял у истоков возрождения мусульманской школы в республике и далеко за ее пределами. Именно благодаря его упорному труду Якупова были изданы, к примеру, классические сборники хадисов", - сказал Мухаметшин.

Валиулла Якупов родился 4 сентября 1963 года в селе Дмитриевка (Башкирия). В 1987 году окончил Казанский химико-технологический институт, затем поступил в Казанский Государственный университет (КГУ). Окончил Казанское высшее мусульманское медресе им. 1000-летия принятия Ислама.

В 1991 году Якупов создал и возглавил издательство "Иман", был шеф-редактором ряда религиозных публицистических изданий, а также имам-хатыбом Апанаевской мечети Казани и ректором Казанского высшего мусульманского медресе "Мухаммадия".

В 1998 году становится первым заместителем муфтия РТ - председателем вакуфов. Валиулла Якупов - основатель первого в России издательства исламской литературы, автором целого ряда богословских и исторических трудов, активным публицистом и популяризатором ислама.