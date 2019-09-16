Минюст разрабатывает проект о содержании осужденных в "своих" регионах

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минюст разрабатывает законопроект, корректирующий правило о раздельном содержании ранее судимых и впервые попавших за решетку, чтобы больше заключённых могли оставаться отбывать наказания в своих регионах, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.

В соответствии с действующим законодательством в колониях-поселениях ранее не отбывавшие лишение свободы лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и лица, впервые осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести, отбывают лишение свободы отдельно от лиц, ранее отбывавших лишение свободы и осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, а также положительно характеризующихся осужденных, переведенных из колоний общего и строгого режима.

При невозможности размещения осужденных в имеющихся исправительных учреждениях они направляются в исправительные учреждения, расположенные на территории другого субъекта РФ, в котором имеются условия для их размещения, рассказали в министерстве. Это приводит к тому, что при наличии свободных мест в колониях-поселениях, предназначенных для содержания одной из указанных категорий лиц, осужденные иной категории направляются в исправительные учреждения, расположенные на территории другого субъекта страны.

"Законопроектом предлагается установить возможность размещения перечисленных категорий осужденных в пределах одного исправительного учреждения при условии обеспечения их раздельного проживания и трудоустройства", - говорится в сообщении.

По данным ФСИН России, исполнение требований о раздельном содержании осужденных к лишению свободы достигается архитектурно-планировочным решением зданий и помещений, в том числе коммунального-бытового назначения, добавили в Минюсте.

"В целях исключения возможности пересечения различных категорий осужденных при посещении ими коммунально-бытовых объектов в учреждении утверждаются соответствующие графики их работы. Для отдельного содержания водворенных в штрафной изолятор впервые осужденных от ранее отбывавших лишение свободы приказом начальника учреждения закрепляются отдельные камеры или, по возможности, отдельные блоки. При отсутствии отдельных прогулочных дворов их прогулка проводится в разные периоды времени", - сообщает министерство.