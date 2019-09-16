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РИА Новости

Минюст разрабатывает проект о содержании осужденных в "своих" регионах

23:53 16.09.2019
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© Владимир МорозовИсправительная колония
Исправительная колония
© Владимир Морозов
Исправительная колония. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минюст разрабатывает законопроект, корректирующий правило о раздельном содержании ранее судимых и впервые попавших за решетку, чтобы больше заключённых могли оставаться отбывать наказания в своих регионах, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.
В соответствии с действующим законодательством в колониях-поселениях ранее не отбывавшие лишение свободы лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и лица, впервые осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести, отбывают лишение свободы отдельно от лиц, ранее отбывавших лишение свободы и осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, а также положительно характеризующихся осужденных, переведенных из колоний общего и строгого режима.
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При невозможности размещения осужденных в имеющихся исправительных учреждениях они направляются в исправительные учреждения, расположенные на территории другого субъекта РФ, в котором имеются условия для их размещения, рассказали в министерстве. Это приводит к тому, что при наличии свободных мест в колониях-поселениях, предназначенных для содержания одной из указанных категорий лиц, осужденные иной категории направляются в исправительные учреждения, расположенные на территории другого субъекта страны.
"Законопроектом предлагается установить возможность размещения перечисленных категорий осужденных в пределах одного исправительного учреждения при условии обеспечения их раздельного проживания и трудоустройства", - говорится в сообщении.
По данным ФСИН России, исполнение требований о раздельном содержании осужденных к лишению свободы достигается архитектурно-планировочным решением зданий и помещений, в том числе коммунального-бытового назначения, добавили в Минюсте.
"В целях исключения возможности пересечения различных категорий осужденных при посещении ими коммунально-бытовых объектов в учреждении утверждаются соответствующие графики их работы. Для отдельного содержания водворенных в штрафной изолятор впервые осужденных от ранее отбывавших лишение свободы приказом начальника учреждения закрепляются отдельные камеры или, по возможности, отдельные блоки. При отсутствии отдельных прогулочных дворов их прогулка проводится в разные периоды времени", - сообщает министерство.
Разработчики считают, что принятие соответствующего законодательного акта будет способствовать сохранению социально полезных связей осужденных с родственниками, а также сокращению расходов на конвоирование осужденных к месту отбывания наказания.
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