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РИА Новости

В Ивановской области автобус сбил шестилетнюю девочку на велосипеде

23:46 16.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
БРЯНСК, 16 сен - РИА Новости. Автобус в городе Шуя Ивановской области насмерть сбил шестилетнюю девочку на велосипеде, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
По его информации, трагедия произошла около 20.30 мск на перекрестке улиц Советская и Стрелецкая.
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"Под колесами автобуса погибла шестилетняя девочка. На месте работает следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, установлено, что девочка возвращалась из бассейна домой вместе с девятилетним братом. Дети ехали на велосипедах, на перекрестке на "зебре" стали пересекать проезжую часть, но при этом не спешились. По предварительным данным полиции, в этот момент автобус ПАЗ поворачивал с Советской на Стрелецкую и сбил девочку.
"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал Радостин.
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УМВДИвановская областьШуяПроисшествия
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