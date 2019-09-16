В Ивановской области автобус сбил шестилетнюю девочку на велосипеде

По его словам, установлено, что девочка возвращалась из бассейна домой вместе с девятилетним братом. Дети ехали на велосипедах, на перекрестке на "зебре" стали пересекать проезжую часть, но при этом не спешились. По предварительным данным полиции, в этот момент автобус ПАЗ поворачивал с Советской на Стрелецкую и сбил девочку.