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РИА Новости

Мировые цены на нефть выросли более чем на пятнадцать процентов

23:45 16.09.2019 (обновлено: 00:00 17.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкБуровая вышка на Самотлорском месторождении нефти и газа
Буровая вышка на Самотлорском месторождении нефти и газа
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть выросли более чем на пятнадцать процентов после сокращения Саудовской Аравией добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09:00 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 69,27 доллара за баррель, нефть марки WTI — до 62,66 доллара за баррель.
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Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия после субботней атаки на НПЗ сократила производство сырья более чем вдвое: на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
Дональд Трамп объявил, что США не нуждаются в ближневосточных нефти и газе, но могут помочь союзникам. При этом американский министр энергетики Рик Перри счел преждевременными разговоры о необходимости распечатать стратегические резервы сырья.

Атака на объекты

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар.
Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившемся Иран. По его словам, "нет никаких свидетельств" того, что атака происходила из Йемена.
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Более того, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае "продолжения провокаций".
В свою очередь, Тегеран обвинения отверг. В МИД Ирана подчеркнули, что слова Помпео похожи на "подготовку почвы" секретными организациями для дальнейших действий США в регионе.
Российские власти назвали атаки на НПЗ тревожным событием для нефтяного рынка. В Кремле также выразили надежду, что Саудовская Аравия в скором времени справится с последствиями инцидента.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииЦены на нефтьSaudi AramcoДональд ТрампМИД ИранаСШАЭкономика
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