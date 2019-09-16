МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Мировые цены на нефть выросли более чем на пятнадцать процентов после сокращения Саудовской Аравией добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09:00 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 69,27 доллара за баррель, нефть марки WTI — до 62,66 доллара за баррель.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия после субботней атаки на НПЗ сократила производство сырья более чем вдвое: на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Дональд Трамп объявил, что США не нуждаются в ближневосточных нефти и газе, но могут помочь союзникам. При этом американский министр энергетики Рик Перри счел преждевременными разговоры о необходимости распечатать стратегические резервы сырья.

Атака на объекты

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар.

Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившемся Иран. По его словам, "нет никаких свидетельств" того, что атака происходила из Йемена.

Более того, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае "продолжения провокаций".

В свою очередь, Тегеран обвинения отверг. В МИД Ирана подчеркнули, что слова Помпео похожи на "подготовку почвы" секретными организациями для дальнейших действий США в регионе.