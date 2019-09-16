Украинский вице-премьер: сотрудничество Киева с НАТО блокируется Венгрией

КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не сможет получить приглашения на саммит НАТО в Лондонне из-за ситуации с Венгрией.

В мае генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что саммит саммит лидеров альянса состоится 3-4 декабря 2019 года в Лондоне. Ранее глава МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт снимет вето на переговоры Украины с НАТО после возвращения закарпатским венграм права на обучение на родном языке, которое было ограничено законом "Об образовании".

Вице-премьер напомнил, что сотрудничество Украины с НАТО "на топ политическом уровне заблокировано со стороны Венгрии". "Эти проблемы мы унаследовали, они до сих пор не решены. Сейчас Венгрия не меняет свою позицию, а соответственно, Украина не сможет получить приглашение, потому что решение о приглашении направляется консенсусом", - заявил Кулеба в эфире телеканала "UA:Первый" в понедельник.

В октябре 2018 года Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной стало недовольство Киева выдачей консульством Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области венгерских паспортов гражданам Украины. Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Кроме того, МИД Украины выразил протест послу Венгрии Иштвану Ийдярто в связи с заявлениями премьера Виктора Орбана о невозможности сотрудничества двух стран.