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РИА Новости

СМИ: убитый в Мариуполе участник конфликта в Донбассе был ополченцем ДНР

23:22 16.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела в Донецкой области
Разрушенный дом в результате обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Разрушенный дом в результате обстрела в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Убитый в Мариуполе участник военного конфликта в Донбассе оказался ополченцем самопровозглашенной Донецкой народной республики Романом Джумаевым, сообщило в понедельник местное издание "0629".
В понедельник Национальная полициия Украины сообщила, что неизвестные застрелили жителя Мариуполя, участвовавшего в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев.
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"В 11.36 (совпадает с мск - ред.) в квартире многоэтажного дома на улице Воинов-освободителей был расстрелян боевик ДНР Джумаев. Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Роман Джумаев и расстреляли его в упор", - говорится в сообщении издания.
По данным издания, на теле погибшего обнаружены многочисленные огнестрельные ранения, мужчина скончался до приезда машины скорой помощи. По предварительной информации, в ополченца выстрелили семь семь раз.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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