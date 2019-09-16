Спикер Рады: выборы в Донбассе могут состояться только по законам Украины

КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут состояться только по украинским законам, сообщил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о выборах на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе пока говорить преждевременно, необходимо провести встречу в "нормандском формате". При этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Украина рассчитывает провести местные выборы, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, до 2020 года.

"Выборы на временно оккупированной территории Донбасса могут состояться исключительно по законам Украины", - сказал Разумков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером. Он также не ответил на вопрос о том, планирует ли Рада продлить действие закона об особом статусе Донбасса.