Спикер Рады: выборы в Донбассе могут состояться только по законам Украины

КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут состояться только по украинским законам, сообщил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о выборах на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе пока говорить преждевременно, необходимо провести встречу в "нормандском формате". При этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Украина рассчитывает провести местные выборы, в том числе на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, до 2020 года.
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"Выборы на временно оккупированной территории Донбасса могут состояться исключительно по законам Украины", - сказал Разумков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером. Он также не ответил на вопрос о том, планирует ли Рада продлить действие закона об особом статусе Донбасса.
"Я думаю, что у нас пока есть время для более детального изучения, доработки разных сценариев развития ситуации (в Донбассе – ред.) и только после этого будет корректно дискутировать на эту тему (о продлении закона – ред.)", - сказал спикер.