Экс-президента Крыма доставили из Турции в Россию после инсульта

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Экс-президента Крыма Юрия Мешкова, перенесшего инсульт во время отдыха в Турции, доставили в Россию, сообщила дочь политика Марианна Мешкова.

Ранее сообщалось, что бывший и единственный в истории республики президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт, находясь с женой на отдыхе в Турции. По словам пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирины Касимовой, в медучреждении подтвердили, что вопрос о перспективах медико-транспортной эвакуации пациента в Россию может быть предметно рассмотрен после стабилизации его состояния и проведения контрольных медицинских исследований.

"Спасибо всем, кто помогал. Папа в Красногорске (Подмосковье)", - написала дочь политика на своей странице в Facebook