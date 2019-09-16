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РИА Новости

Экс-президента Крыма доставили из Турции в Россию после инсульта

23:13 16.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮрий Мешков
Юрий Мешков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Юрий Мешков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Экс-президента Крыма Юрия Мешкова, перенесшего инсульт во время отдыха в Турции, доставили в Россию, сообщила дочь политика Марианна Мешкова.
Ранее сообщалось, что бывший и единственный в истории республики президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт, находясь с женой на отдыхе в Турции. По словам пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирины Касимовой, в медучреждении подтвердили, что вопрос о перспективах медико-транспортной эвакуации пациента в Россию может быть предметно рассмотрен после стабилизации его состояния и проведения контрольных медицинских исследований.
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"Спасибо всем, кто помогал. Папа в Красногорске (Подмосковье)", - написала дочь политика на своей странице в Facebook.
Мешков, которому сейчас 73 года, был избран президентом республики Крым в феврале 1994 года и оставался в этой должности до отмены действовавшей в Крыму конституции республики Верховной радой Украины весной 1995 года. Тогда же была создана лишенная суверенитета Автономная республика Крым в составе Украины. Мешков после этого переехал в Москву.
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Юрий МешковКрымРоссияУкраинаВ мире
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