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РИА Новости

Российский посол назвал удары Израиля по Сирии неприемлемыми

23:01 16.09.2019
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© Фото : МИД РФПосол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
© Фото : МИД РФ
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов . Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва не приемлет удары по Сирии, это касается в том числе и израильских ударов по иранским объектам в арабской республике, заявил журналистам посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"Наша позиция неоднократно высказывалась и президентом, и министром иностранных дел о том, что любые удары по территории суверенного государства-члена ООН неприемлемы. Все возникающие вопросы мы предлагаем решать путем консультаций и переговоров", - сказал дипломат, отвечая на вопрос об израильских ударах по иранским объектам в Сирии.
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Война в СирииАнатолий ВикторовСирияРоссияИзраильВ мире
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