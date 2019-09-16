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РИА Новости

Трамп заявил, что не обещал Саудовской Аравии защиту

22:44 16.09.2019 (обновлено: 22:55 16.09.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обещал Саудовской Аравии защиту со стороны Соединенных Штатов, и выступил за переговоры с королевством по этому вопросу.
"Нет, я этого саудитам не обещал… Нам надо сесть с саудитами и выработать (решение)", - сказал Трамп в понедельник журналистам, отвечая на вопрос, давал ли он обещание одному из главных союзников США на Ближнем Востоке защищать его.
Путин процитировал Коран и предложил Саудовской Аравии закупить С-400
Вчера, 21:15РИА Новости
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки беспилотников на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.
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Дональд ТрампСаудовская АравияСШАВ мире
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