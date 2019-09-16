ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обещал Саудовской Аравии защиту со стороны Соединенных Штатов, и выступил за переговоры с королевством по этому вопросу.

"Нет, я этого саудитам не обещал… Нам надо сесть с саудитами и выработать (решение)", - сказал Трамп в понедельник журналистам, отвечая на вопрос, давал ли он обещание одному из главных союзников США на Ближнем Востоке защищать его.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки беспилотников на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.